女生Food Court溫書！遭中學生噪音滋擾怒公審　網民：嫌嘈返屋企

身處公眾場所，應時刻注意言行！近日有女生於旺角某 Food court（美食廣場）做閱讀理解練習，不過現場卻有2名中學生大聲喧嘩，二人聲量甚至蓋過 Food court 背景音樂。樓主即使戴上降噪耳機，仍能清晰聽到對方談話內容，不滿被噪音滋擾，故拍片到網上公審，未料反惹來不少網民指責，「其實你選擇得喺 Food court 做，就無得怨人大聲㗎啦」、「嫌吵返屋企啦」、「又係啲自我中心係到X噏」。



不過，也有網民為樓主抱不平，「喺度話樓主唔去自修室，但係係嗰2個女仔大聲講嘢 嘈親人在先 唔關喺唔喺food court事 」、「其實係公眾地方嘈到拆天根本就係唔啱」。



樓主於旺角某 Food court 做閱讀理解練習，不滿被2中學生噪音滋擾，拍片公審反捱轟。（threads影片截圖）

坐Food court做練習被噪音滋擾

該女生在 threads 上傳片段，畫面可見她身處旺角某 Food court，正坐在座位進行閱讀理解練習，而現場有不少食客，另有2名穿着校服的中學生則在使用平板電腦以及手機。樓主不滿形容二人「講嘢仲大聲過 Food court 個背景音樂」，即使她已經戴上設有降噪模式的耳機，仍清晰聽到對方談話內容，難忍被二人噪音滋擾，故拍片公審，斥「做緊閱讀理解啲思緒一嘢俾佢哋啲噪音蓋晒」。

網民反鬧樓主：嫌吵返屋企啦

帖文一出，雖有人批評2名中學生高談闊論行為缺乏公德心，不過眾多網民就反指樓主不是，「點解要喺 Food court 做？」、「其實你選擇得喺 Food court 做，就無得怨人大聲㗎啦」、「嫌吵返屋企啦」、「又係啲自我中心係到X噏」、「 Food court 嚟㗎，你當自修室關人X事」。有人建議樓主可到圖書館或自修室，「如果你真係想要個安靜嘅地方用嚟讀書嘅話，其實去自修室或者 Cafe 會好少少，畢竟 Food court 其實唔 expect 俾你用嚟靜靜地喺度做嘢」。

但部份人為樓主抱示平，認為重點應該是2名學生於公眾地方行為擾人，「見啲留言真係覺得香港修養嚴重倒退」、「喺 Food court 都唔代表可以大聲講嘢，騷擾到人哋就係佢哋（中學生）唔啱」、「其實喺公眾地方嘈到拆天根本就係唔啱就係抵X，嗰啲要人去自修室係咪錯重點」；樓主亦親身解釋，「就算我唔係喺度做閱讀理解，我都會覺得佢哋超嘈，完全係影響到其他人嗰隻」。

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