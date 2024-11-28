露營用品塞爆巴士輪椅位！再阻通道被轟缺德　網民：影衰晒露營友

秋高氣爽去效野露營當然開心，但出發時亦要顧己及人！最近有網民在社交平台發文，附上相片指日前乘搭巴士時，看到有露營人士將大背包和大量露營裝備放在輪椅泊位，行李塞爆輪椅位之餘，甚至多到佔用巴士下層通道，直逼樓梯口，肯定阻礙乘客上落車。樓主不禁慨嘆，「坐個巴士使唔使咁」；有同樣是露營愛好者的網民狠批涉事乘客沒有公德心，「影衰晒我哋啲露營友」。



有露營人士將大背包和大量露營裝備放在輪椅泊位，行李塞爆輪椅位之餘，甚至多到佔用巴士下層通道，直逼樓梯口。（Threads圖片）

露營裝備塞爆輪椅位兼阻通道

樓主在Threads發文，表示早前乘坐巴士時，竟看到巴士下層的輪椅泊位滿大背包及各式露營裝備，她不禁大嘆「What the hell……坐個巴士使唔使咁」。據樓主上載的照片，見到至少有6個大背包被放在車廂內，其中有露營裝備被扣在背包上，行李之多甚至已佔用了下層通道，直逼樓梯口，乘客上落車都可能受阻。

網民狠批缺德

網民紛紛批評涉事乘客沒公德心，直指他們不但佔用輪椅泊位的所有位置，更是阻擋了通道，而且無人看管行李，除了對其他乘客造成不便，更可能令人絆倒，「點解老人家買餸車唔畀放，呢堆就得？」、「其實成班人夾錢call gogovan會唔會更好？」、「你幫佢掉晒落車啦，阻住晒條路」、「上晒上層坐？掉晒佢落車啦，啲人有冇家教㗎」、「這種就學人愛護大自然？顧己及人，已經做不到！」、「真係影衰去露營嘅人，唔明點解咁大安旨意放喺輪椅位然後自己上上層坐」、「行都行唔到入去」。不過，也有網民認為「本身係疊好的？咁啱轉彎跌落嚟啫」。