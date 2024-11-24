巴士男童欲撕走「關愛座貼紙」　12字童言回應獲網民激讚：大智慧

「關愛座」、「優先座」問題常惹爭議，但可以這樣解決？有港男於網上發文，指乘搭巴士時，看到有小朋友想撕走貼在座位旁的「優先座貼紙」，家長即時阻止，惟小朋友童言回應1句，令他驚歎「小朋友的神邏輯」。



帖文引來網民熱議，不少人大讚小朋友「做得對」，「駁唔到，小朋友一早看破世事」、「因為小朋友未來見到希望！」、「小朋友年紀小小已擁有大智慧」。不過也有網民認為可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙。



巴士「關愛座」、「優先座」問題常惹爭議。（資料圖片）

男童欲撕走優先座貼紙 1句童言獲激讚

該港男11月23日（星期六）早上於社交平台threads以「小朋友的神邏輯」為題發布相片，指乘搭巴士時，有小朋友想撕走貼在座位旁的「優先座貼紙」，家長見狀「撳住佢」，小朋友則向家長解釋，「搣咗張貼紙啲人都可以照坐」。

有小朋友想撕走貼在座位旁的「優先座貼紙」，解釋「搣咗張貼紙啲人都可以照坐」。（threads）

從相片見到，男童與女家長坐在近下車門的關愛座位置，男童正望着「優先座貼紙」，家長伸出左手按實貼紙。

網民：小朋友一早看破世事

網民看過帖文議論紛紛，大讚男童有智慧，「佢啱喎」、「駁唔到，小朋友一早看破世事」、「因為小朋友未來見到希望！」、「小朋友年紀小小已擁有大智慧」、「Smart」、「其實可以唔使要關愛座，讓座係出於真心，除非你唔讓會俾人告，咁就有必要有此座位，否則無意思。讓座唔係必然，人哋無責任必讓」。

網民讚男童有智慧。（threads）

不過也有網民指出可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙，「刑事毀壞，唔好認為小朋友就可以做犯法的事」、「道理好啱，但記得張貼紙唔係屬於你，撕咗媽媽要找數㗎」、「唔好美化小朋友頑皮」、「其實貼咗都可以照坐」。