一眼就知是港女？內地女列港女5大特徵：被嚇到！　1點惹網民共鳴

【香港旅遊】在內地女生眼中，香港女生是這樣的？有內地女於小紅書發文，列出港女5大特徵，包括穿搭、樣貌、氣質等，直指被港女震撼到，「真的會被香港的女生嚇到！」。



帖文引來網民熱議，不少人讚「香港女生氣色都蠻好的」；也有人認為港女與內地女各有特色，毋須比較，「百花齊放不好嘛？各持特色不是更好，如果大家都一樣，那這個世界也太無趣了」。



在內地女生眼中，香港女生是怎樣的？（資料圖片）

內地女列港女5大特徵：真的被嚇到

該內地女於小紅書以「真的會被香港的女生嚇到！」為題發文，指近日來香港旅遊，發現「大街上好多美女」。

樓主之後列出港女5大特徵，包括「穿搭精緻但是好有鬆弛感」、「隨處可見的香奈兒（CHANEL）愛馬仕（Hermès）」、「皮膚也白白嫩嫩的」、「臉蛋子一點毛孔瑕疵都沒有、「散發着一股幹練清爽的氣質，有種TVB的趕腳」，驚歎「是水土養人還是她們太會打扮了啊？好想變成她們一樣」。

樓主列出港女5大特徵，驚歎「是水土養人還是她們太會打扮了啊？好想變成她們一樣」。（小紅書）

兩地網民熱議：各持特色

帖文引來內地及香港網民熱議，有人讚「香港女生氣色都蠻好的」、「香港姐妹都好幼態的感覺，感覺氣血蠻足的」、「去過很多次香港，一直覺得那邊女生穿衣得體俐落，完全不浮誇，非常簡單休閒，很舒服」。

有網民認為港女與內地女各有特色，毋須比較。（資料圖片）

也有網民認為港女與內地女各有特色，毋須比較，「百花齊放不好嘛？各持特色不是更好，如果大家都一樣，那這個世界也太無趣了」、「各有各好看」。