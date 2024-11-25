坐九巴賤招不付車資被揭發　大叔大鬧車廂狂打門　司機絕招KO獲讚

【霸王車】乘搭巴士支付車資是常識吧？有港女於社交平台發相發文，指乘搭九巴時有大叔沒有支付車資，還裝作「熟絡」想乘車不付款，但被司機發現，大叔即「發爛渣」爆粗辱罵司機，又狂打司機門；最後大叔與司機邊爭吵邊下車，巴士則停駛。



事件引來網民熱議，大部份都批評大叔行為離譜，「坐霸王車？」、「恃老賣老」；也有人讚司機「做得好」。



乘搭巴士需要支付車資。（資料圖片）

大叔上九巴不付車資

有港女11月17日（星期日）於社交平台Threads發相發文，指乘搭九巴到城門隧道（城隧）轉車站時，有1名大叔「上1個站冇畀錢，埋站嘅時候見到個叔叔扯住司機度門打」，之後大叔與司機「一路嘈交一路落咗車」，巴士則停駛。

從樓主上載相片見到，當時九巴停在城隧轉車站，司機位門打開，司機看似已不在車上。

樓主指，乘搭九巴時，有大叔因支付車資問題大鬧車廂。（threads）

樓主指，乘搭九巴時，有大叔因支付車資問題大鬧車廂。（threads）

大叔被司機揭發大鬧車廂

樓主補充，事件起因是大叔「扮熟」想不支付車資，被司機發現，於是老羞成怒發難，「聽返啲乘客講，原來（大叔）係懶係熟咁樣諗住唔畀錢搭車，俾司機捉到，之後仲要鬧司機屋企人」。

樓主補充，事件起因是大叔「扮熟」想不支付車資，被司機發現，於是老羞成怒發難。（threads）

樓主補充，事件起因是大叔「扮熟」想不支付車資，被司機發現，於是老羞成怒發難。（threads）

網民讚司機做得好

網民看過帖文議論紛紛，大部份都批評大叔行為離譜，「坐霸王車？」、「恃老賣老」、「無恥」、「搭車就要畀錢」。也有人讚司機「做得好」，「支持司機，唔好放過佢」。