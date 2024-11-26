巴士有色魔？女生替男乘客拾手機遭摸臀　咁做更猖狂　網民：報警

搭巴士遇到色魔？有港女早前在網上發文分享乘搭巴士時的恐怖經歷，指她當時坐在來往青衣至荃灣西的巴士上，當時後排有男乘客掉了手機在她座位底，樓主替對方撿回手機時感到遭摸臀，她一時間不懂反應，對方竟乘勢坐在其身旁搭訕，不斷向她索IG等聯絡方法，樓主堅決拒絕，事後指「真係超恐怖」。



帖文引來不少網民留言，認為要懂得保護自己，「其實你感覺到佢摸你嗰陣，要大聲鬧佢，報警捉佢非禮」、「今時今日仲要即時舉機，影低佢」。



有女生在網上分享坐巴士遇到疑遭男子摸臀非禮兼糾纏的可怕經歷。（示意圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

拾手機期間疑被男子趁機摸臀

該女生早前在Threads發文，講述坐巴士時疑似遇到色狼的可怕經歷，指某天坐上來往青衣至荃灣西的43B巴士，她在上層的最前排座位坐下，而其後方的男乘客突然表示手機跌在她的座位底下，樓主好心替對方拾回期間，感到被對方摸臀，當刻她不懂反應。

其後該男子突然坐在她身旁座位，「仲問我可唔可以坐佢隔籬」，樓主已即拒絕，只見上層還有很多空位，但對方仍一直坐在她身旁，「我已經縮埋咗一嚿，我內心係超驚」，想不到對方更問她索取IG賬戶，想日後聯絡她。樓主表示沒有用IG，對方才坐回後方座位，不久也下車了，但她感驚嚇，「真係超恐怖」。

有女生在網上分享坐巴士遇到疑遭男子摸臀非禮兼糾纏的可怕經歷。（示意圖，非事發現場）

網民教樓主大叫或報警保護自己

帖文引來不少網民留言，認事件為十分離譜，「好狼死喎，正X街！」、「而家啲抽水黨越嚟越多手法」。有人則教樓主要懂得保護自己，「我會大聲叫到全車人望過嚟」、「其實你感覺到佢摸你個陣，要大聲鬧佢，報警捉佢非禮」、「就算唔報警，第一時間搵車長先，放心總其他乘客會幫拖」、「下次遇到呢啲人，第一時間真係要走開遠離佢，唔好死頂」、「今時今日仲要即時舉機，影低佢」。