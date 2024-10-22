黑衣男夜跑馬路！迴旋處巴士從旁駛過極危險　目擊者：唔好咁癲啦

做運動有益身心，但也要顧及安全。近日有網民上傳1段在晚上拍攝的車Cam影片，顯示當片駕駛沿馬路駛近迴旋處時，竟看到1名身穿黑衣及黑褲的男子，在馬路上靠左邊跑步，司機一度打開車頭大燈，以看清跑步男的位置。而當男子跑入迴旋處時，其右側有1輛雙層巴士駛過，雙方距離只差數米，十分危險，讓樓主不禁嘆道：「你唔好咁癲啦，大佬……我知你好鍾意跑步。」而畫面顯示，馬路旁邊沿途是有行人路。



該段車Cam片顯示，當司機沿路駛近迴旋處時，竟看到1名身穿黑衣及黑褲的男子，在馬路上靠左邊跑步。（facebook影片截圖）

與雙層巴士只差數米

樓主於facebook群組「突發馬路車cam大全」上傳1段長約17秒的車Cam影片，畫面顯示事發於10月12日晚上約7時45分，片主正駕車沿馬路左線駛往迴旋處，惟前方路面忽然出現1名跑步男子，對方身穿黑色短褲和背心，在昏暗的環境下隨時未能及時察覺。直至跑入迴旋處，當時有1輛雙層巴士駛過，與跑步男距離只有數米。

樓主在文中批評跑步男的舉動非常危險，不禁直斥「你唔好咁癲啦，大佬……我知你好鍾意跑步」。不少網民亦紛紛怒轟男子「嫌命長」，留言稱「11號巴士行慢線，好合理」、「好憎晚上跑步及踩單車嘅人着黑衫， 黑人黑夜捉烏鴉」、「識唔識加個單車紅燈帶喺後面，正X樣，害X死人！」、「跑步如果真係冇乜特別需要，唔好喺馬路做跑喎」、「諗唔明點解要跑馬路」、「淺色衫都唔着，照燈都睇唔到」。不過，也有網民批評片中司機起初沒有開車頭大燈，「點解你夜晚可以唔使開車頭（大）燈嘅」。