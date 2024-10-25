玩命！黑衣女夜站馬路攤開手　巴士響咹急煞　她這樣反應惹怒全網

夜晚的昏暗公路上，她突然衝出馬路，站在路中心舉手擋車，到底為甚麼？有網民日前上傳1條車Cam（行車紀錄）影片，顯示1輛巴士於公路行駛期間，車長突然見到遠處有1名身穿黑衣黑褲的女子走出馬路，站在行車線中心攤開雙手阻擋住去路。車長立即響咹示意對方離開，不過黑衣女未有理會，繼續站在原地。巴士無奈停下，黑衣女卻仍然「不為所動」，多站約10秒後，才施施然步向右邊行車線離開，其後巴士方能繼續前駛。



片段引來網民熱議，直斥黑衣女玩命兼隨時累及他人，「呢啲真係咪鬼累人啦」、「如果巴士車長真係收唔切撞埋去，又會俾其他人話車長錯晒」；亦有人指「繼人肉霸位之後，最新人肉擋路」，怒斥舉動極危險。



黑衣女於夜晚站在昏暗的馬路中心，無視車長響咹，攤開雙手擋路，最終巴士停下。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

無視響咹堅持站馬路中心

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳事發時影片，片中巴士車長正沿馬鞍山路行駛，並線靠左駛向馬鞍山市中心。當時正值晚上，街燈照射下路面仍屬昏暗，車長從數十米外已經看見有身穿黑衣黑褲的人士站在馬路中心，隨即響起長咹示意有車駛至，希望黑衣人離開。

黑衣女攤開雙手擋路阻車

惟黑衣人未有理會，當巴士駛近時，清晰可見是名女子，她攤開雙手阻擋去路，巴士只能停下，車長則無奈嘆氣呻「做乜嘢啊？」，而右邊一直有車輛駛過。黑衣女待巴士停下後，仍以同一姿勢站立約10秒，直至1輛紅色的士駛過後，黑衣女才步行至右邊行車線離開，巴士方能繼續前駛，片段亦至此告終。

在巴士停車後，女子繼續站在路中約10秒，最後才步行至右邊行車線離開。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批行為危險：咪累人啦：

黑衣女站馬路的舉動引來網民狠斥危險，「黐孖筋」、「呢個位個個都超（速）咁濟」、「好彩車長無瞌眼瞓」、「咪鬼累人啦」、「離遠睇以為有隻大狗」、「如果揸揸下呢條路，有條友咁樣行出嚟，真係嚇死」、「巴士車長收唔切撞埋去，又會俾其他人話車長錯晒」，有人就讚揚車長冷靜應對態度，「車長高EQ」、「欣賞無講粗口」。

有留言提醒其他駕駛者應時刻保持危機感，以免發生交通意外，「揸車幾時都要望遠啲，好多人揸車淨係望住前面架車個車牌，又跟得貼，呢種態度絕對唔適宜揸車」，同時認為若遇片中情況，應預先打死火燈，以免「後面啲車停唔切」，「如果因為呢個傻人，搞到自己架車被後面嘅車Kiss籮柚（追尾），就真係乜仇都無得報」。

有人甚至質疑黑衣女是碰瓷黨、「隔籬線好似睇唔到佢咁嘅」、「Halloween 呀？」，有人則指「我以為佢求救」、「過公路最新方式」、「繼人肉霸位之後，最新人肉擋路」。

（FB「車cam L（香港群組）」）