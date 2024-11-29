賤男灌醉女友玩多人運動！陌生男傳訊息︰很舒服　女生驚揭遭性侵

台灣發生情節駭人的性侵案！高雄市1名男子灌醉女友，之後以進行「多人運動」名義，邀請1名陌生男子到家中將她性侵。受害女生原本並不知情，直至偶然發現有人向男友發送訊息，提及「謝謝，很舒服，大嫂後面有醒來嗎？」，細思極恐下，她才驚悉自己被性侵，憤而報警兼分手。法官審理案件後，判處被告有期徒刑4年。



吳姓被告和原告本是情侶，2023年4月發生爭執而分居。（示意圖/gettyimages）

男友手機收陌生男信息 終揭發案件

判決書指出，吳姓男被告和受害人本是情侶，在高雄市鳳山區同居，2人於2023年4月發生爭執而分居，但受害人偶然發現男友手機的對話紀錄，1名陌生男子傳訊息給男友，內容提及「謝謝，很舒服，大嫂後面有醒來嗎？」。受害人懷疑自己遭到性侵，於是質問男友，他終於承認事件，受害人決定報案並分手。

被告邀陌生男子上門性侵女友

案件在高雄地院審理，檢控方指出，事發於去年2月下旬，受害人與被告在住所飲酒消遣，受害人當時醉到不省人事，被告透過通訊軟件聯絡1名真實姓名和年齡不詳的男子，邀請對方進行「多人運動」，對方抵達寓所後，繼而向受害人伸出狼爪，性侵得逞。

女受害人從男友手機的對話紀錄，發現1名陌生男子傳短訊提及「謝謝，很舒服，大嫂後面有醒來嗎？」，終證實自己遭性侵。（示意圖/gettyimages）

受害人作供激動痛哭

受害女子作供時情緒激動，甚至當場哭泣，哭訴雖然未能清楚憶述案發過程，但依稀記得當日感覺遭到不明人士觸摸。

被告辯稱趕走陌生男 女友沒被性侵

吳男卻辯稱，事前曾與前女友聊天，她表示接受「多人運動」，所以案發當日他才臨時起意，安排陌生男上門。他其後更反口稱其實只想邀請陌生男觀看女友的裸體，加上對方當時「狀態不佳」，吳男愈看愈討厭，最終趕走對方，所以女友沒有性侵，不知道為何對方會說「很舒服」。

吳男聲稱，案發前被女友發現約炮，他為了安撫和挽回對方，所以被質問「性侵」一事時，唯有順住對方意思去回應問題。辯護律師則表示，受害人得知事件後，仍和被告同居出遊，而且全案只有受害人單方面指控，沒有其他證據。

法官判處被告有罪，入獄4年。（示意圖/gettyimages）

法官不信被告證供 判罪成入獄4年

法官審事所有證供後，認為被告口供內容反覆，不採納其說法，根據被告和陌生男的對話紀錄，認定雙方達成共識，陌生男案發當日的確性侵受害女子，認為被告明知女受害人無法抗拒，仍然邀請陌生男上門將她性侵，行為不可輕縱，判定共同犯乘機性交罪名成立，入獄4年，案件仍可上訴。

（綜合）