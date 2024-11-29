忠犬！主人失足墮池亡　狗狗寸步不離守池邊　徘徊遺體吠叫極心酸

狗狗絕對是人類最好朋友，永遠忠心耿耿！泰國有婦人不慎墮池溺斃，其飼養的金毛尋回犬守在池邊寸步不離，當村民發現婦人失蹤時，察覺狗狗趴在池邊不願離開，深感不妙下抽起水池部份水，因而發現婦人遺體。當婦人遺體打撈到岸邊時，狗狗立刻衝到其身旁，不斷轉圈並嘗試靠近主人，表現焦急，加上不停對遺體吠叫，貌似知道主人離世甚感悲傷，讓死者親屬以及在場眾 人很是難過。



泰國有婦人墮池溺斃，其飼養的金毛犬守在池邊寸步不離，令人感動。（網上圖片）

主人失足墮池溺斃 狗狗守池邊寸步不離

綜合泰國媒體報道，事發11月21日，當地警方接獲報案，指尖竹汶府（Chanthaburi）有村民墮池溺斃。警方到場後發現，81歲婦人查洛（Chalo）臉部朝下並浮在水上，另外有隻金毛尋回犬（黃金獵犬）守在池塘邊，不願離開。

救援隊伍打撈婦人遺體時，金毛犬一直在池邊徘徊。（網上圖片）

狗狗徘徊遺體吠叫

原來該隻金毛尋回犬名叫「Taohu（豆腐）」，年約4歲，自幼由婦人飼養長大，當救援人員撈出婦人遺體時，「豆腐」立刻衝到其身旁，不斷轉圈並嘗試靠近主人，表現焦急，加上不停對遺體吠叫，貌似知道主人離世甚感悲傷，讓死者親屬以及在場眾人很是難過。

婦人遺體被撈出後，金毛犬馬上衝到婦人身旁，表現焦急。（網上圖片）

死者獨自到池邊割草

據婦人鄰居透露，死者和女兒以及外孫同住，由於「豆腐」是她撫養長大，所以她們關係親密，當主人需要幹活時，牠總是會陪在婦人身邊。鄰居續稱，事發當天早上死者和女兒、孫女一起到果園照看果樹，同行還有「豆腐」，之後死者女兒和孫女在果園忙活其他農務，死者則獨自到水池邊割草。

死者獨自在池邊割草失足墮池，全金毛犬守在池邊，村長察覺有異繼而發現死者遺體。（網上圖片）

狗狗守在池邊 村長察有異揭悲劇

不過死者自中午過後便失去蹤影，村民四處尋人無果，後來副村長察覺狗狗「豆腐」一直盯着水池，頓感不妙下故抽起水池部分水，揭發悲劇。警方初步調查，相信婦人是割草期間失足墮落水池溺斃，認為事件純屬意外，家屬亦覺得婦人死因無可疑，並已着手舉辦婦人葬禮。

（綜合）