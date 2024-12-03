野豹闖民居突襲拉布拉多　狗狗慘遇咬頸險送命　主人1招意外救犬

野豹闖民居咬狗狗！印度近日有野豹闖入民宅，從後襲擊1隻在花園閒逛的黑色拉布拉多犬，咬實牠的頸部。拉布拉多頑強抵抗野豹攻擊，試圖用腳反擊，但之後慢慢失去氣力，幸好女狗主瑪拉（Mala Kumari）從屋內聽到聲音，目睹屋外情況嚇得大叫，意外驅趕野豹救回愛犬一命。網民紛紛留言「希望狗狗安好」、「幸好救回狗狗一命」。



印度發生野豹闖入民宅襲擊家犬事件。（影片截圖)

野豹闖民居咬拉布拉多

綜合外媒報道，11月16日印度拉賈斯坦邦莫烏恩特阿布區（Mount Abu）發生野豹闖入民宅襲擊寵物犬事件。從網傳53秒閉路電視片段中可見，當時黑色拉布拉犬於住宅外小花園閒逛，野豹突然從後方襲擊並用口咬牠的頸部。拉布拉多奮力抵抗，嘗試腳踢反擊，一輪掙扎後開始乏力無法抵抗。

幸好此時在屋內的女狗主瑪拉聽到門外有聲音，目睹愛犬情況被嚇到尖叫，意外趕走野豹。本來拉布拉犬還想上前追趕野豹，身穿紫色衣服的瑪拉即時出門接回愛犬，指示牠返回屋內。

當時黑色拉布拉犬於住宅外小花園閒逛。（影片截圖）

狗主受驚尖叫意外嚇走野豹

幸好此時在屋內的女主人瑪拉（Mala Kumari）聽到門外有聲音，目睹愛犬情況被嚇到尖叫，意外地成功趕走野豹。本來拉布拉犬還想繼續上前追趕野豹，身穿紫色衣服的瑪拉即時出門接回愛犬，指示牠立即返回屋內。

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驚險畫面引起網民熱議，不少網民關心狗狗情況「希望狗狗安好」、「不知現時狗狗情況如何」、「幸好救回狗狗一命」、「牠一定受傷了」，但也有人責怪女主人，認為「她要盡早出來拯救愛犬」、「這人太懦弱，豹走了才出來」。

（綜合）