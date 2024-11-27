接受朋友「煙花爆菊」挑戰　失業男為1輛車被炸死　母揭心寒內情

為1輛賭上性命值得嗎？印度1名失業男子跟朋友打賭，如完成「煙花爆菊挑戰」，即坐在燃點煙花上，友人們就會合資購買1輛三輪車送他。男子應戰後臀部、腹部、大腿嚴重燒傷，爆炸威力傷及內臟，送院後不治。男子的母親指，朋友們初時聲稱是兒子醉酒自行坐到煙花上，直至翻查大廈閉路電視才揭發真相，明顯是蓄意慫恿。6名友人被當地警方以過失殺人罪拘捕，網民質疑他們的行為「可視為謀殺」。



沙巴里什在酒後跟6名友人打賭，如果成功挑戰「煙花爆菊」的考驗，友人們就需要合資購買1輛三輪車予他。（網上圖片）

被煙花衝擊力炸至倒地不起

綜合外媒報道，印度邦加羅爾32歲男子沙巴里什（Shabarish）10月31日回家慶祝排燈節，當晚相約朋友見面，一同放煙花慶祝。之後沙巴里什在酒後跟6名友人打賭，如果成功挑戰「煙花爆菊」的考驗，友人們就合資購買1輛三輪車送他。

據網上瘋傳閉路電視影片，身穿白色上衣的沙巴里什欣然按受挑戰，坐在煙花筒上，其餘友人即時燃點煙花及走開。數秒後，沙巴里什被強大的煙花衝擊力炸至倒地不起。緊急送院後，沙巴里什被發現臀部、腹部、大腿均被炸傷，爆炸威力更傷及其內臟，證實死亡，與他打賭的6名友人事後被當地警方以過失殺人罪拘捕。

沙巴里什倒地不起，送院後證實死亡。（網上圖片）

死者母親查閉路電視揭真相

沙巴里什媽媽接受當地傳媒訪問，她透露當時其中1位友人通知她沙巴里什因喝醉而自行點燃煙花及被燒傷，她即時跟小女兒趕到事發地點，送兒子入院。她指事後翻查大廈的閉路電視才發現意外真相，得悉友人納文（Naveen）是主使者，怒指兒子友人們欺騙了她。

媽媽續指，沙巴里什原本是名離家工作兼雙手有殘疾的建築工人，今次回家是為慶祝當地節日排燈節。她希望兒子友人知道惡作劇都有個限度，深知他已經喝醉，仍然提出挑戰，好明顯是蓄意挑釁。

事件曝光後，網民批評沙巴里什的朋友們行為過分，「朋友愚蠢的行為需要被懲罰」、「朋友行為可視為謀殺」、「是朋友還是敵人？」。

（綜合）