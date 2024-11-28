印度19歲網美遭刺多刀殘殺　疑兇在染滿血房中「伴屍1天」後失聯

印度19歲網美瑪雅（Maya Gogoi）日前陳屍在班加羅爾（Bengaluru）1間酒店式公寓，監視器拍到她和男友23日下午笑著走進公寓裡，怎料瑪雅再也沒出來，男友也失聯，警方懷疑是男友預謀犯案。



綜合印度媒體報道，公寓管理人員發現房間傳出惡臭報警，警方在現場找到瑪雅腐爛的遺體，不僅頭部有受傷痕跡，身上還有多處刀傷，初步研判致命傷是胸口1處刺傷。

監視器拍到瑪雅和男友23日下午笑著走進公寓裡。（X@karnatakaportf）

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房裡血跡斑斑，毯子、枕頭都是血，地上遺留1條長達2米的黃色尼龍繩，警方循線追查，得知這條尼龍繩是瑪雅的男友哈尼（Aarav Harni）先前在網路購買而得。

另據公寓監視器畫面紀錄，瑪雅與哈尼23日下午入住公寓後，只有哈尼在26日早上8時30分獨自離開的紀錄，其間沒有其他人進入該房間，且哈尼獨自離開後隨即失聯，警方懷疑哈尼可能在訂房之前就規劃了這起謀殺事件。

綜合案件證據，警方判斷，哈尼事先攜帶刀具並策畫謀殺案，他用刀刺死瑪雅之後，在屍體旁邊待了1天才離開，可能還計畫肢解屍體並棄屍他處。目前當地警方將這起命案列為謀殺案處理，同時成立小組追捕有重大嫌疑的哈尼。

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