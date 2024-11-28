來港生活嫌店舖只收現金！小紅書女批香港落後：不帶現金就不方便

電子支付雖已愈發普及，但近日有來港讀書的女生在小紅書發帖，大嘆在港生活付款的不習慣之處，並指香港很多商店或餐廳不採用非現金支付方式，稱不帶現金出門「就超級不方便」，認為香港「落後」。



帖文引起兩派網民激辯，有網民支持樓主的「香港落後論」，表示「有的地方是只收現金的，八達通都不行」、「香港的士支付系統是落後的，沒必要洗白」；另一邊的網民則反駁稱「世界上很多地方仍用現金」、「說真的我在香港還真沒花現金，很多店至少都支持八達通了」。



有來港讀書的女生在小紅書發帖，並指香港很多商店不採用非現金支付方式，直言香港「落後」。（小紅書）

該名來港修讀博士學位的女生在小紅書發帖抱怨香港「落後」，並表示「不帶現金出門就超級不方便的落後香港」。

她指香港不少餐廳尚未採用現金以外的支付方式，因此需準備現金應付日常花費，並反問「有的餐廳還只接受現金，怎麼有錢還吃不上飯呢？」。她又指現金「真的很不方便」，還有找續很多零錢，令她不滿稱「什麼時候香港全面普及手機支付啊？」。她又透露想念以前在其他地方修讀學士及碩士時的生活，「帶個手機就悠哉出門的日子」。

樓主希望香港能早日全面普及手機支付。（unsplash）

樓主指香港不少商店尚未採用現金以外的支付方式，因此需準備現金應付日常花費。（GettyImages）

兩派網民激辯

有網民看完帖文後反問樓主為何不滿香港卻又選擇在此求學，「這麼落後還過來讀博士？」、「都唔明點解又要嫌棄又要來」，亦有人留言反駁稱「世界上很多地方仍用現金」、「說真的我在香港還真沒花現金，很多店至少都支持八達通了」。

不過，也有部份網民認同樓主所說的「落後論」，並舉例指出香港確有不少商店及的士不接受電子支付，「有的地方是只收現金的，八達通都不行」、「香港的士支付系統是落後的，沒必要洗白」，又指出電子支付是大趨勢，希望香港盡快普及。

（小紅書）