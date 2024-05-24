九巴支付寶設備故障！小紅書男無港幣現金勁尷尬　車長神救援獲讚

今時今日不少公共交通工具都會提供電子收費服務，方便乘客支付車資。有男子在小紅書表示，日前臨時從深圳福田來到香港，由於身上沒有現金，所以在紅隧口乘搭巴士，上車時打算使用支付寶，但車長告知相關設備出現故障，需要使用八達通或現金，惟樓主當時只有支付寶，無法繳付車資。沒料到車長仍然叫他上車，指出「這不是你（事主）的原因，是我們（巴士公司）的問題，因為設備壞了」，同時指點他下車後如何步行抵達目的地，事主直言「又是被香港人感動的一天」。



網民紛紛大讚「真的超級暖心」、「真的很善良」、「給香港同胞點讚」，亦有人認為車長有權拒絕上車，「幫係人情，唔幫係道理」。



樓主登上九巴打算使用支付寶，但有關設備故障，沒料到車長仍然叫他照樣上車，令他大受感動。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文表示，本月19日（周日）臨時從深圳福田乘搭高鐵前往香港西九龍站，下車後打算乘搭的士，但發現自己沒帶港幣現金，唯有改搭巴士。樓主在紅隧口等了大約20分鐘才見巴士駛至「埋站」，樓主打算使用支付寶付車資，但有關設備故障，因而無法掃碼，車長詢問樓主是否有八達通或現金，樓主隨即搖頭。

正當樓主以為需下車之際，車長指示樓主上車，再問他前往哪兒，樓主回答想去一間中學，車長繼而解釋在哪個站下車和如何步行，樓主表示自己沒有現金支付車資，但車長反指「這不是你（樓主）的原因，是我們（巴士公司）的問題，因為設備壞了」。

樓主在紅隧口乘搭巴士，最終抵達目的地。（小紅書圖片）

樓主形容「當時真的太感動了」，如果沒有登上巴士，他就有可能遲到了，大讚「陌生人也很溫暖」，網民亦指「香港人絕大多數都有素質」、「超讚」、「棒棒」，並建議「可試試找人加個微信過錢，給你現金」，這樣就能支付車資，更有人認為乘客必須支付車資，今次只是車長熱心助人，「無人奉旨要幫」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付車費，並且意圖逃避繳付車費而登上公共巴士或不誠實地逃避繳付他應付的車費，一經定罪，可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

（綜合）