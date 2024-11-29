女子搭扶手電梯企左邊　拉長龍被罵「阻住晒」：要企返去右邊啦！

港鐵11月起啟動「扶手電梯安全運動」，呼籲乘客搭扶手電梯時「左右企穩」，但許多港人仍習慣「左行右企」。最近有網民在討論區發文，表示日前的下班繁忙時間，他準備上扶手電梯時，看到大批乘客在入口處等候，起初「人流都走得好快」，但後來忽然有1名中年女子站在扶手電梯的左邊，「拉大長龍」，最終被另一年輕女子大聲喝罵：「唔好塞住啦，好多時間啊？阻X住晒，要企返去右邊啦。」事件引來不少網民討論。



有網民在討論區發文，表示日前目擊1名中年女子站在扶手電梯的左邊，「拉大長龍」，後來被另一年輕女子大聲喝罵。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在連登討論區發文，表示早前在下班的人流高峰時間，他正準備搭扶手電梯，該扶手電梯入口處聚集了許多人等候，甚至有少許推撞，本來所有人均「左行右企」，因此人流消散的速度較快，但後來忽然有1位嬸嬸站在扶手電梯的左邊，「等咗大約20秒，成條左手邊電梯clear（清空）晒」，造成扶手電梯出現「大長龍」。

樓主續指，最後他聽到有另一年輕女子大聲喝罵，直呼「唔好塞住啦，好多時間啊？阻X住晒，要企返去右邊啦」。樓主在文中表示認同該年輕女子的舉動，「十分之勇敢，十分正義」，而中年女子其後也站回扶手電梯的右方。

年輕女子直呼「唔好塞住啦，好多時間啊？阻X住晒，要企返去右邊啦」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來大批網民熱議，有人笑言「企唔啱時候，X（鬧）好正常」、「企定定，仲危險，因為阻X住人行」、「講勇敢我覺得個阿嬸勇啲，對抗主流大眾」、「阿嬸慘，跟規矩企定定都要俾人話」。不過，也有人認為開口罵人的年輕女乘客無禮貌，「讓係人情唔讓係道理，妳急嗰幾秒不如早一分鐘出門口，講聲唔該有冇咁難？一開口就起晒弶，而家啲後生係咪憤世到咁？」。

港鐵加強宣傳扶手電梯「左右兩邊企」

港鐵今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡等，故會加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。至於會否用《港鐵附例》處理不守規矩情況，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲較早前接受電台節目訪問時表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。