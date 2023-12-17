巨型垃圾桶推上商場扶手電梯！清潔工肉身頂住　網民鬧爆污糟危險

運送大型物件不應使用扶手電梯，以為免發生危險。惟最近有網民上載照片，表示在上水一商場目擊1名清潔工人，竟推着體積可放下數個成年人的巨型垃圾桶乘扶手電梯往上層。網民看相後都鬧爆該清潔工的做法很危險，質疑他純粹貪圖方便，「（升降機）壞咗都唔可以咁做啦，通常係工人貪方便」、「周圍散播細菌好危險」、 「一個鬆手…」。



有網民在上水一商場目擊1名清潔工，推着大型垃圾桶在扶手電梯上通往上層，引來其他網民熱議。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「上水人大聯盟」分享照片，拍攝地點為上水一商場的扶手電梯，見到有清潔工使用扶手電梯運送大型垃圾桶，他自己後扶着垃圾桶的把手，人肉頂住下墜力，而清潔工身後仍有人站立，旁邊下行的扶手電梯亦有市民在使用。

帖文一出，立即引來不少網民熱議，有人認為運送大型物件不應使用扶手電梯，因隨時會危及其他市民的安全，又指該處附近就有貨用升降機，留言指「豐澤隔籬就有貨lift…佢點解要咁做？」、「似貪方便，貨lift可能5分鐘1層，扶手電梯2分鐘1層，可能逐層逐層收垃圾……」、「無論背後有乜原因，危險就係危險，商場管理公司應該正視問題」。

不過，也有部份網民認為清潔工不會無原無故使用扶手電梯，故事出必有因，表示「升降機又壞咗，係經常壞，焗行呢度」、「係咪貨lift壞咗？」、「首先要了解人哋背後點解咁做，仲有咁大架垃圾車推上（扶手）電梯，商場啲負責人同保安主管嗰啲都唔允許啦」。