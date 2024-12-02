二十四節氣｜大雪伴青龍星「4生肖財運爆棚」　屬豬財務轉危為安

11月進入尾聲，在寒冬時節，大雪紛飛，萬物蟄伏。



24節氣中的「大雪」將於12月6日來臨，對於某些生肖而言，這個看似平靜無奇的節氣，卻暗藏著財運爆棚的契機。

紫微斗數老師姚本軍點名4個「大雪到財運爆棚的生肖」，將有機會找到轉機，化險為夷。

二十四節氣｜大雪伴青龍星「4生肖財運爆棚」（01製圖）

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姚本軍在臉書粉專發文表示，青龍星在紫微斗數中象徵著財富、新機會、有所得以及由危轉安的現象。它帶來了財富和新機遇的能量，暗示人們能夠從變動的情境中找到轉機，甚至化險為夷。

生肖羊

當青龍星在大雪節氣期間落入生肖羊的身上時，往往促使他們的心態逐漸向積極進取的方向轉變，更願意冒險，特別是針對新的投資或業務。在這個變化過程中，生肖羊會感受到前所未有的自信，尤其是在面對風險或不確定性時，能夠更果斷地做出決策。

然而，要增加財富收益，需要同時保持冷靜和謹慎的態度，切勿因過度樂觀而忽視潛在風險，尤其是在青龍星轉機帶來的動盪期，需把握時機並計畫好應對措施。青龍星也象徵著人脈和資源的拓展，生肖羊可以多關注身邊的貴人，特別是那些能提供實質幫助的人，因為在青龍星的助力下，人脈能成為財富積累的重要途徑。

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生肖豬

青龍星在大雪節氣時出現在生肖豬的人身上，預示著在賺錢能力與財富積累上將會迎來豐富的機會與成長。這段時期的財務運勢具備「由危轉安」的特質，意味著即使在面臨挑戰或市場動盪時，仍有潛力找到獲利的契機。

此星象也提醒生肖豬適度地關注一些與過去經歷不同的新興領域，因為它們可能帶來突破性發展。例如，數位投資、創意產業或具有創新性質的工作機會，這些領域可能會成為主要的財富增長點。若能保持敏銳的財務嗅覺並勇於探索新機會，同時也保留適度的謹慎，將有望達成財富的顯著提升。

生肖馬

對於生肖馬的人而言，在金錢方面能獲得多方面的支持。例如，上級或資深人士對其才華和努力更為肯定，不僅願意提供資源，還能將重要的任務或項目交付給生肖馬，讓其能夠在事業中扮演更重要的角色，從而獲得額外的收入來源或升遷的機會。

此外，也象徵著上層信任和開放，因此可望在財務決策上得到更多自主權，甚至獲得資金上的支援或投資建議，這些都將助力於財富的增長。最好的策略是積極把握來自高層的提攜，並不斷強化自身的專業與能力，展現出可以擔當更高責任的潛力。積極把握機會，並有效地運用上層提供的資源，在財富方面將迎來穩定的增長，甚至能因貴人的助力而突破瓶頸，收穫意想不到的財務成就。

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生肖兔

青龍星出現在生肖兔的人身上，表現出對金錢的收穫與增長有非常積極的推動作用。意味著生肖兔在此期間適合走出舒適圈，在不同的場域中探索新的財富契機。青龍星的能量促使生肖兔者具備更強的適應能力和靈活性，例如有機會接觸與開拓新市場、新領域。

若有計劃在異地進行投資或拓展副業，這時期往往會有好的回報，甚至可以藉由跨界合作或資源整合來實現意料之外的財富增長。

建議生肖兔積極參加社交活動、商務洽談或是專業領域的交流機會。藉由交流的機會更容易遇到對事業與財富有幫助的人，進而得到財務上的支持或指引。

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