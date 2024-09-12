風水｜開門見灶趕走財運？專家教點樣拆解壞風水　破穿堂煞鎖財神

你聽過穿堂煞、開門見灶這些風水陷阱嗎？它們可能是讓你生活不順的幕後黑手！如果你沒有足夠預算進行大改造，簡少年有幾招省錢妙法，助你輕鬆破解風水難題。



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開門見灶財運跑光？這招讓你輕鬆鎖住財神

隨著租金節節高升，小資族往往只能租到小套房，空間狹小到一開門就能將室內一覽無遺。然而，這種格局卻暗藏風水陷阱！風水大師簡少年提醒，像「開門見灶」、「開門見冰箱」這些問題不容忽視。廚房和冰箱在風水中象徵財庫，如果一進門就能看到，財庫外露恐讓你「錢財難聚，漏財不停」，還可能讓小人有機可乘，影響運勢。

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更糟的是，這間小宅還存在「穿堂煞」！屋內的門窗相對，氣流直通戶外，讓好運不留情地溜走。為了破解這些風水難題，簡少年建議你在梁上安裝門簾，遮住灶台和窗戶，同時將冰箱與桌子的擺放位置對調，這樣就能讓你的財運穩定下來，告別左手進右手出的窘境！

小心火形煞！風水大忌讓你遇上麻煩租客

看完了常見的風水問題，接著要帶大家了解風水中的大忌！許多小資族為了兼顧居住舒適度和減少租金，常會選擇與他人合租，但找到合適的合租對象可不是件容易的事，尤其是與陌生人合租時，更難判斷對方的好壞。

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在這個案例中，屋主遇到了一個麻煩的短期租客。對方不僅拖欠租金，還突然消失，甚至偷走了屋內的物品。經過調查才發現，這名租客竟然是一名詐欺慣犯。你相信這與風水有關嗎？簡少年進屋後，很快發現問題所在：其中一個房間的牆角，有一個用紅色油漆刷出的三角形，形成了所謂的「火形煞」。

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簡少年指出，「火形煞」是風水中的大忌，通常與凶殺、血光之災、合約糾紛或法律問題有關。為了解決這個問題，他建議重新粉刷牆面，即可大幅改善風水，避免再次招惹麻煩。

簡單善用佈置小技巧 或可讓生活順風順水

風水自古以來就是許多建築設計的依據，隨著時代的進步，它逐漸演變成一門學問。俗話說「一命二運三風水」，即使是微小的佈局調整，都可能讓你的日常生活發生變化。通過簡單的調整佈置，不僅可以優化居住環境，還能避開一些潛在的小麻煩，讓生活變得更加舒心愉悅。

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