內地爸5樓擲磚落街！差1米砸中途人　原因極傻眼　判刑惹網民哄動

沒有砸中人只是運氣好！深圳1名男子走在行人路時，突然有磚頭從天而降，砸在地上爆開，他嚇得立即報警。警方調查後證實磚頭是由樓上大廈5樓的男住戶擲下，而理由竟是要引起在樓下的女兒注意。這名魯莽爸爸因高空拋物罪被捕，近日被判監5個月但緩刑1年，即逃過牢獄之災。



網民對男子犯案理由感到不可思議，更指判罰過輕，「沒傷到人只是大家都幸運，不是他刑罰這麼輕的理由」，又認為犯人有暴力傾向，應受重罰以防重蹈覆轍。



深圳1名男子從5樓擲磚落街，途人稱自己差1米距離就被砸中。（微博影片截圖）

磚頭在途人1米外着地爆開

內媒報道，廣東深圳陳先生較早沿行人路前住1個快遞站點途中，突然有磚頭從天而降，在他身地點約1米遠的位置着地爆開，可見衝擊力之大，更是險和他擦肩而過，嚇得他馬上報警。

深圳1名男子從5樓擲磚落街，途人稱自己差1米就被砸中。（微博影片截圖）

男子呼喚樓下女兒不果 擲磚「提醒」

警方到場調查，發現磚頭是樓上5樓的男住戶盧某故意擲下，他供稱自己當時急着出門，多次呼喚落樓取快遞的女兒，但未獲回應，他生氣又情急下朝樓下擲磚，望吸引女兒注意。盧某終因干犯高空拋物罪被捕，被判拘役（即判監）5個月，但獲准緩刑1年，並處以1,000人民幣（約1,070港元）罰款。

警方調查發現，磚頭由樓上5樓單位的住戶所擲。（微博影片截圖）

網民質疑刑罰過輕

高空擲磚險殺人，竟能避過牢獄之苦，網民紛紛質疑刑罰太輕，「這磚要是砸中人，可不是幾個月就能解決」、「緩刑等於沒判」。許多人更認為犯人疑有暴力傾向，甚至涉及家暴，「這人能教子女？」、「這人是不是有暴力傾向？幾分鐘不回就從5樓扔磚提示」、「扔磚頭提醒女兒，就不怕砸到女兒嗎？」、「這是家暴吧，脾氣上來了不管不顧」。

（綜合）