奶奶恨抱孫！新抱被迫飲「包生仔」補湯　老公1動作Man爆全網激讚

「奶奶恨抱孫，恨到出晒面」！台灣有人妻新婚約1個月，奶奶已不斷暗示她要盡快生小孩，近日更端出聲稱「包生仔」的補湯給她喝，丈夫見狀則是搶過湯碗，稱「醫生說生男生女是男生的精子決定，包生男是不是？那我當然要喝」，霸氣舉動讓她既感動又好笑。



不少網民大讚樓主丈夫助解圍舉動，「好棒的隊友」、「有道理」，有人就批評樓主奶奶為人迷信，「怎麼還是有人會覺得是女生決定生男生女，50%機率這麼好賭」。



台灣有人妻被奶奶迫喝「包生仔」補湯，丈夫1招助解圍獲激讚。（《多功能老婆》劇照）

新婚1個月 奶奶逼新抱飲「包生仔」補湯

該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，指她和丈夫剛剛結婚1個多月，奶奶便開始暗示她要趕快生小孩，而她每次都是裝傻了事。不過近日晚上到奶奶家吃飯時，對方竟然煮了一鍋聲稱是「包生男」的補湯給她喝。

老公1招助解圍

樓主丈夫見狀，直接從奶奶手上搶過湯碗，霸氣稱「醫生說生男生女是男生的精子決定，包生男是不是？那我當然要喝」，直接替她「擋過一劫」，讓她既感動又好笑，「婆婆應該沒想到他兒子這麼坦」。

樓主奶奶為求抱孫，逼她樓主飲用聲稱「包生仔」補湯。（《BB來了》劇照）

樓主丈夫獲讚聰明

許多網民紛紛大讚樓主丈夫，「好棒的隊友」、「這老公聰明」、「有道理」、「為了自己的婚姻，也是豁出去了」，同時建議樓主可以「先發制人」，「你可以跟你婆婆講說：『既然這藥這麼厲害，婆婆你就先喝了吧，相信（老公）不介意有相差30幾歲的弟弟，生男的就靠婆婆你了』」。

網民批樓主奶奶迷信

有人則批評樓主奶奶過於迷信，「怎麼還是有人會覺得是女生決定生男生女，還有那些坊間藥舖，讓女生吃會生男的，這算不算詐騙，50%機率這麼好賭」、「聰明的婆婆會趁兒子不在時，才對媳婦搞小動作，之後你要小心點」，又笑稱對方多此一舉，「端一鍋藥膳湯上來給你們喝，你們也不知道那是什麼作用，說了反而讓你們注意了」。

（facebook「毒姑九賤婆媳討論區」）