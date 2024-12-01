2025乙巳蛇年「四大生肖須攝太歲」屬蛇犯太歲建議這樣做避險

【蛇年生肖運程／犯太歲／攝太歲】2025年是乙巳蛇年，受太歲星影響，特定生肖運勢可能面臨挑戰，太歲星若與生肖相衝、相破、相害，生活中便可能出現阻礙，影響情感、健康、事業等方面的發展。台灣塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，2025乙巳蛇年四生肖受太歲星影響，恐出現各類難關波折，要多當心。



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【生肖蛇】本命年

2025年是生肖蛇的本命年，受太歲星影響，整體運勢面臨考驗。生活上，蛇恐出現各種不順心的狀況，例如事業瓶頸、感情障礙，甚至感受到財務壓力。既定的工作專案可能會有延誤或受阻礙，讓蛇倍感挫折。感情方面，有伴侶的人可能會溝通不良，或因外在壓力而有摩擦。單身者則恐在追愛時遭遇挫敗。蛇也需特別注意健康問題，建議保持良好作息，避免過勞。



建議本命年，蛇應如冬眠般調整心態、以靜制動，才是最佳策略。

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【生肖豬】與蛇年相衝

生肖豬在蛇年與太歲相衝，在合作與溝通上容易遇難題。豬容易與合作夥伴發生衝突，可能因意見不合或溝通誤解，影響工作進度。在感情方面，生肖豬也容易因瑣事與伴侶吵架，需要更多包容和耐心化解。單身豬也要多加注意溝通方式，避免錯失良緣。財務方面，豬需要謹慎投資，避免一時衝動遭遇損失。



建議豬2025年保持謙和心態，以寬容化解衝突，同時多關注情緒管理問題。

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【生肖虎】與蛇年相破

生肖虎因與太歲相破，需特別留意健康問題。2025年虎身體較虛弱，容易舊疾復發，尤其腸胃不適或小感冒，務必注重飲食習慣和作息規律，並要加強鍛煉，以維持良好的身體狀態。虎也需要多留意家人健康，尤其多關照年長的親屬。事業方面，2025年虎工作壓力增加，容易忙過頭而忽視健康，在追求工作進度的同時，也要多合理休息，避免過勞。感情上，虎也要適度放鬆與另一半的關係，不要將負面情緒和壓力帶入家庭生活，要保持積極樂觀的心態。



建議虎2025年多注意身體健康，多休息，保持積極心態。

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【生肖猴】與蛇年相害

2025年生肖猴在蛇年受太歲相害，感情上容易生波折。對於有伴侶的猴，愛情中小人問題可能加劇，有第三者介入的風險。猴要注意自身的情緒波動，需克制情緒，避免因一時衝動破壞關係。單身猴要警惕愛情騙子，以免受傷。生肖猴的事業運勢平穩，但也需提防小人，避免因誤解或謠言引發不必要的麻煩。



建議保持清醒與冷靜，注意交友分寸，以保護自己不被他人利用或陷入情感糾紛。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】