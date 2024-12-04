好人好事｜泰國12歲男童英勇跳河救輕生少女　開解安慰展勇氣關懷

泰國近日發生1宗男童英勇救人事件！當地1名17歲少女跳河輕生，河邊1名12歲男童聽到她墮河聲音，勇敢地跳入河中，將少女救回岸上。之後，男童和朋友們一直陪在少女身邊開解她，直至救護員將少女送去醫院，而少女也打消自殺念頭。男童英勇救人行為在網上傳開後，獲民眾大讚。



泰國1名12歲男童英勇跳河救出輕生少女，獲民眾表揚。（「อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด.สน.บางโพงพาง 」FB影片截圖）

綜合外媒報道，事發於11月22日晚上7點，泰國曼谷17歲少女納塔蒙（Nattamon）從曼谷大橋縱身躍下，跳入湄南河意圖輕生。12歲男童邦克德（Tanaphat ‘Klao’ Boonkird）剛巧與朋友們在橋上釣魚，因為魚鉤卡在水中不知什麼東西上，於是他們便來到河岸修理，其間聽到少女墮河的巨大水聲。

男童雖恐懼仍選擇下河救人

邦克德與朋友們轉身發現納塔蒙在離岸約50米遠的河流中漂浮，且一直放聲呼救。邦克德是同伴中唯一會游泳的人，雖然擔心自身安危，但他仍然奮勇地下水救人，並成功將納塔蒙救回岸上。

納塔蒙獲救後情緒激動，痛哭訴說自殺念頭。邦克德和朋友們一直在旁安慰她及鼓勵她，勸她不要傷害自己，直至救護員將納塔蒙送到醫院。納塔蒙最後打消了輕生意向，重新振作，在醫院檢查後，由家人接回家。

民眾大讚男童是「小英雄」

當地「義德善堂基金會」於11月22日晚上在Facebook上傳影片，顯示邦克德救人後的畫面，在網上引起關注，不少網民留言稱其為「小英雄」。邦克德亦獲當地官員頒發特別獎學金，以表揚其善行。

邦克德和朋友們一直從旁開解少女，直至救護員到場。（「อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด.สน.บางโพงพาง 」FB影片截圖）

邦克德事後接受當地媒體採訪時表示，他下水前心中也十分恐懼，怕會危及生命，但最終仍堅定救人，希望納塔蒙珍惜生命，「如果當時我不在，可能就沒有人救她了」。

母親感到自豪

他的31歲母親泰塔娜德羅（Suppawan Thaitanadrop）則指，她起初完全無法相信兒子跳河救人的事，兒子當晚回家也完全沒有透露事件，她猜測可能是因為怕她怪責他的冒險行為。她稱為兒子救人一事感到自豪，但同時希望兒子在幫助他人時，也要注意安全。

（綜合）

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