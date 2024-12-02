男演員瞞婚約炮！與女子7個月激戰9次　捱告辯稱是炮友　下場慘了

隱瞞已婚身份追求異性，更視對方是「炮友」，的確是渣男行為！台灣1名男演員透過交友程式認識1名女子，他被指隱瞞已婚身分，在7個月內與女子「約炮」發生9次性行為。女方其後驚悉男演員已為人夫，怒極提告索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。



該名男演員在庭上強調自己沒有欺騙原告人，更形容雙方只是「炮友」關係。惟法官審視案件資料後，相信被告隱瞞已婚身份，包括曾持配偶欄空白的身份證，向原告聲稱單身，並非其口中所稱的炮友關係，裁定他侵害其性自主決定權及貞操權，判處需向告原人賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）。



周姓男演員被指隱瞞已婚身份，7個月內騙炮9次。（示意圖/gettyimages）

男演員玩交友app認識原告人

被告男子姓周，據稱是演員，當地媒體未有透露其真實身份，周男一審期間未有出庭而敗訴，相信事後提出上訴，案件早前在高等法院審理。

原告在庭上指出，2022年9月4日透過交友程式Tinder認識周男，同月15日相約外出飲酒聊天，周男順勢營造戀愛氣氛，她數次詢問周男是否單身，周男隱瞞早於2016年結婚，令她誤以為雙方可以長期穩定交往。2人在7個月內先後在新北市多間旅館和女方住處發生9次性行為。

女方隨後知道周男已婚，大感崩潰，決定提告。（示意圖/gettyimages）

原告得知男子已婚 稱受良心譴責

女方事後察覺情況有異，於是追問周男，周男於去年7月才承認自己已婚。原告得知真相後大感崩潰，認為自己受騙才與周男發生關係，自己的性自主決定權和貞操權受到侵害，而且受到良心譴責，加上擔心遭被告配偶索償，出現焦慮和身心痛苦情況，故向周男提告，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

周男卻辯稱，最初提及自己已婚，但因感情生變，所以當時正在分居，女方也亦稱自己有男友，雙方只是「炮友」關係。周男更指女方曾截取其妻子在社交網站照片，繼而傳送給他表示吃醋。

法官相信被告隱瞞已婚身份，判處需向原告賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告疑利用身份證訛稱單身

法官翻閱雙方的訊息紀綠，女方曾向周男表示，「如果哪天你（周男）有想要安定下來，也可以考慮一下我（原告）喔」，相信周男曾向她表示目前單身，而且沒有打算經營長期關係，令到原告期望將來和周男發展固定關係，而且原告曾在LINE向周男表示「是你（周男）還拿身分證騙我（原告）」、「什麼分居6個月就是離婚」、「所以是什麼時候登記（結婚）的」、「那你那張身分證哪裡來的」等，法官認定周男沒有透露自己婚姻狀態，懷疑展示未登記配偶的身份證，謊稱單身狀態。

法官認為周男隱瞞自己已婚身份，令到原告誤信他是單身而發生關係，周男侵害其性自主決定權及貞操權，判處周男賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）精神慰撫金，由於索償金額未超出150萬新台幣（38.3萬港元），不得上訴三審至最高法院，全案確定。

（綜合）