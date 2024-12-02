港女搭港鐵1人霸2位！空位擺花放手袋惹公審　網民1原因撐無問題

公共交通工具時，車廂乘客不多，使用多出的空位有錯嗎？有港男在網上發帖，指見到1名身穿黑色衣裙、黑絲襪及白鞋的女子乘搭港鐵時，自己坐在座位上，然後將鮮花和手袋放在身旁空位，狠批「請問佢係咪有幫紮花買車票？見到有人想坐完全無打算拎開」。



有網民留言詢問港男如何應對，港男稱「對面有一個位，梗係唔同佢嘈」。有網民認為樓主處理不當，「個女人自私，但你都唔好得去邊，當時唔敢出聲，只係識得影相公審」。有人更力撐該名黑衣女子沒問題，更指車廂內既然尚有其他空位，乘客在空位擺放物品不算過份，反觀樓主如此小事就公審對方，顯得小家。



穿黑色衣裙的女乘客坐在座位上，而1束花和手袋則放在旁邊空位，即1人霸佔2個座位。（Threads圖片）

樓主在Threads上載圖片，現場是港鐵鰂魚涌站列車車廂內，樓主沒有為所有人打格遮掩容貌，可見1名身穿黑色衣裙及絲襪女坐着使用手機，旁邊空位放有1束花和手袋，相信屬於該女子所有。

樓主批評「請問佢係咪有幫紮花買車票？見到有人想坐完全無打算拎開」，被問及有否要求對方讓位時，樓主卻稱「對面有一個位，梗係唔同佢嘈」。

車廂有空位 網民撐黑衣女做法沒問題

帖文引來大量網民討論， 由於車廂乘客不算太多，而且樓主亦指有位，故不少人力撐黑衣女子沒有問題，「其實仲有位坐何必睇唔過眼？ 放開啲！ 除非佢衰到冇晒位坐，叫佢拎開都唔拎，咁就真係衰」。更有網民反指樓主處理不當，「真係偷拍合理化，自己作一個故事已經得」、「行埋去講唔該，佢一定要讓」、「你要坐咪走過去要求讓開囉」。

（Threads）