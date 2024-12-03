港鐵女子車廂「挨柱」！被勸阻1句回應極無品　網民分享反擊絕招

乘搭公共交通工具理應互相體諒，但有港女在社交網站發帖，大呻乘搭港鐵時遇到「柱女」！原來有1名女乘客將身體全挨靠在柱上，樓主看不過眼便稱「可唔可以唔好挨住」，不過對方竟回覆指：「關你咩事？你咪捉上啲囉！」而旁邊其他乘客只顧「食花生」而沒有幫口，樓主無奈下只好拍下照片，事後在網上公審這種挨柱行為。



對於挨柱女子的寸爆回應，不少網民都坦言感錯愕，並批評她缺德，「呢個社會啲人已經開始倒退」、「以前俾人話都會知衰縮開，而家衰到係駁返轉頭」。另有留言提出各種反擊方法，「問佢：『你係柱女呀？』」、「我試過用力捉住佢一小束頭髮同扶手，個女仔痛到企喺度」、「揸實佢膊頭當扶手，佢問就答返佢關佢咩事」。



有港女乘搭港鐵時遇「柱女」，對方將身體直接挨在扶手，令其他乘客未能握住扶手。（threads圖片）

搭港鐵遇「柱女」 港女出言勸阻

該港女在threads帳號發帖，並上傳1張於港鐵車廂內拍攝的照片，可見1名身穿粉紅色外套的女士站在扶手柱旁邊，她拿着電話，並將身體直接挨靠在柱上。樓主見狀曾詢問：「可唔可以唔好挨住？」惟女子未有認錯，反而理直氣壯地反嗆：「關你咩事？你咪捉上啲囉。」

旁邊乘客未有幫口 港女呻：個個都咁怕事？

樓主聞言極之不滿，遂質問對方「條柱拎嚟挨？」，對方卻理所當然地回覆「係呀」，之後則無視樓主繼續「挨柱」。樓主事後深感不忿，但又大感無奈，因為當時車廂內有其他乘客都因女子「挨柱」而未能緊握扶手，但她發聲時，旁人全都只是冷眼旁觀，故感嘆「其實係咪個個都咁怕事？」。

網民批評涉事女子自私，認為港鐵公司應增加車廂廣播，提醒乘客「唔好挨扶手」。（示意圖／資料圖片）

網民批評「柱女」行為自私：無腰骨

許多網民紛紛批評該女子行為自私，「呢條叫扶手，唔係靠背」、「無腰骨」、「開到聲都咁無恥？少見啲喎」、「應該增加車廂廣播，叫乘客唔好挨扶手」、「呢個社會啲人已經開始倒退，除咗挨扶手，仲有隨地拋垃圾隨地吐痰，唔再顧其他人感受」、「以前俾人話都會知衰縮開，宜家衰到係駁返轉頭」，亦有人揶揄對方，「我唔准你（樓主）歧視天生脊椎有問題嘅病患者，人哋咁後生就得個咁嘅病，已經好慘」。

網民分享各種反擊挨柱絕招

另有留言則分享各種反擊絕招，「打個大乞嗤」、「大聲喺佢耳仔邊喝佢：唔該」、「問佢：『你係柱女呀？』」、「我有起釘的戒指，邊個鍾意挨落嚟就挨啦」、「佢問關你咩事，我話：『關呀，因為我同其他人扶唔到好危險，跌親係咪你賠償？』」、「我試過用力捉住佢一小束頭髮同扶手，個女仔痛到企喺度」、「如果佢話扯到佢啲頭髮，撻返佢一句：『關我咩事』」、「揸實佢膊頭當扶手，佢問就答返佢關佢咩事」。

（threads＠kimkim__kimberley）