港鐵阿叔大聲播片！港男勸阻無效咁反擊：以其人之道還治其人之身

搭乘公共交通工具時，應時刻注意言行避免影響他人！有港男日前早上搭乘港鐵，遇大叔開大手機喇叭播片，他因睡夢中被吵醒遂出言制止，不過對方未有調低音量，反而稱「乜嘈到你咩？」，之後更變本加厲，將手機音量調高，他不滿下便於網上隨機挑選影片，再將手機放近至大叔耳邊，稱「你要樣衰我陪你」。大叔後來疑自知理虧，於下站下車，樓主則慨嘆「呢啲人係要以其人之道，還治其人之身先得！」。



有網民讚揚樓主勇於發聲，「忍讓只係onX」、「不是每個英雄都披着斗篷」，亦有人批評於交通工具大聲播片擾人行為，「而家香港真係好多X街開大聲手機睇短片，你要開大聲咪戴耳機囉」、「我真係有諗過淘一堆最Cheap嘅耳機，袋定幾個出街豪畀呢啲乞衣」。



有港男搭乘港鐵，遇阿叔開大手機喇叭播放影片。（《仇老爺爺》劇照）

港鐵大叔開大手機喇叭播片

該港男在threads發帖，指某日早上搭乘港鐵，遇到1名大叔開大手機喇叭播片，他出言制止竟獲大叔回覆，「乜嘈到你咩？」，他於是反斥對方多餘，「嘈唔到我同隔籬，我出聲把鬼咩」、「無人睇電話好似你咁嘈」，更「寸爆」質問「唔係連幾十蚊嘅買耳機錢都無呀？」。不過大叔不甘示弱，並稱「我真係無」，樓主遂建議對方將電話音量調低，或不要看電話。

港男勸阻無效 這樣反擊秒KO

大叔被樓主「責備」後，曾一度停止看手機，惟未夠10秒，對方疑深深不忿，重開電話看影片之餘，更將音量再調高，樓主氣憤不已遂於網上隨機挑選影片，再將手機放近大叔耳邊，稱「你要樣衰我陪你」。樓主形容「同佢（大叔）玩咗1個站，佢知道自己X咗」，大叔尷尬一笑後便於鰂魚涌站下車，故慨嘆「呢啲人係要以其人之道，還治其人之身先得！」。

樓主勸阻無效，遂於手機隨機挑選影片，再將手機放近大叔耳邊，稱「你要樣衰我陪你」。（《我的大叔》劇照）

樓主續稱「有時真係好勞氣」，指多數人早上乘車仍未睡醒，有的人會睡覺，有的人會選擇戴耳機聽歌或用手機，認為絕大部份人都「守規矩」，「但總有啲人要搞串個Party，係要大大聲睇片，仲要覺得自己無問題」。他補充，自己當時坐於大叔右邊，大叔左邊都是後生仔，猜測對方或以為年輕人不會開聲指責，但他睡夢中都被大叔手機聲吵醒，「嗰下我真係無明火起」，加上自覺「已經畀晒落台位佢」，不滿對方仍要「玩嘢」，覺得對方既然不要臉，亦不用和對方客氣。

不少網民表示有同感，「而家香港真係好多X街開大聲手機睇短片，你要開大聲咪戴耳機囉」。（示意圖／資料圖片）

帖文惹來網民共嗚，「而家香港真係好多X街開大聲手機睇短片，你要開大聲咪戴耳機囉」、「成日都唔明呢啲X樣有錢買手機，點解無錢搭條線，聽歌睇片播錄音係要全車人陪佢一齊，好地地成層滿座靜靜地，都梗有條X街破壞呢個平衡」、「我真係有諗過淘一堆最Cheap嘅耳機，袋定幾個出街豪畀呢啲乞衣」。有人就讚揚樓主勇於發聲，「忍讓只係onX」、「不是每個英雄都披着斗篷」。

網民建議更多反擊方法

有留言則建議其他反擊方法，「大悲咒有效」、「識播一定係佛經」、「下次播發泡膠摩擦聲，大部份人頂唔到5秒」、「伸個頭去一齊睇！你咁大聲，都係想同人一齊睇」、「遇着呢啲開喇叭筒嘈住晒，最佳方法真係自己都開大聲啲，最多開之前同附近大聲講，佢嘈住我哋我都開喇叭聽」。

（threads＠e.t.fatboy718）