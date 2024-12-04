土瓜灣排球飛出馬路！男生冒險衝出拾球興奮擁抱女友　惹網民爭議

皮球飛出馬路，該如何處理？網上流傳1條影片，顯示土瓜灣1名男生疑與同伴將排球時，排球飛出跌到馬路上，男生冒險走出路面拾球，一邊微笑，一邊雙手捧球，走上行人路前更興奮跳起，隨即走回行人路範圍與女友擁抱，事件中無人受傷。



許多網民形容「好青春」、「年青真好」，但更多網民狠批做法危險，「個波真係重要過人？」、「被車撞到，就真係笑唔落」。不過，有網民認為如果沒有拾球，可能會影響到車輛，實在很難取得平衡，故不應過份苛責男生。



男生衝出馬路拾排球。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

相關影片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，長約5秒，無人交代過事發地點和日期，但相信現場是土瓜灣市政大廈暨政府合署對開馬頭圍道，旁邊設有土瓜灣市政大廈遊樂場，提供場地給市民打排球，行人路上設有路線2號和2A號的小巴站。

片中可見，1名男生身穿黑色短袖上衣和短褲，衝出馬路彎腰拾排球，當時馬路沒有車輛，只有對面線有車輛行駛，相信男生事前見到沒有車輛駛近，才會願意冒險出馬路拾球。可見男生毫不畏懼，反而臉露微笑，雙手捧球狂奔，繼而興奮跳到行人路，與1名女生相擁。

男生1名女生相擁，相信是其女友。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民斥衝出馬路執波危險

當時樓主相信是坐在巴士目擊這一幕，繼而拍下經過。而男生與路邊少女估計是情侶，許多網民憑男生的衣着和行為，不排除他尚未成年，形容事件「青春」、「年少多好」，但更多人批評片中男生做法，「其實好危險」、「應該係打排球太大力飛出馬路，但咁執（球）法真係好冒險」，亦有網民指馬路旁邊球場經常發生類似事件，球友不得不冒險冒險走出馬路拾球，「最重要的是人冇事」。

亦有網民指出，皮球飛到路面，對汽車和行人亦構成危險，故應在安全情況下盡快拾回，而少年走出路面時相信有看交通情況，故不應苛責。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）