港鐵大媽命令港女讓座仲鬧人！雙方爆罵戰　網怒公審：恃老賣老！

坐交通工具讓座問題時有爭議。有港女在網上發文，大呻遭大媽以「長輩」身份命令她讓座，樓主覺得她的態度惡劣而拒絕，又指自己同樣很累，大媽卻拋下1句「而家啲後生真係自私」，樓主則反嗆「搭的士咪有位坐囉，而家啲阿嬸真係恃老賣老」。樓主事後在網上公審大媽的蠻行為。



帖文引來網民熱議，有人認為大媽十分離譜，「直頭唔使讓，唔使對呢種人客氣」、「記住係賤人變老，多過老人變賤嘅」。有網民認為是態度問題，「其實真係唔介意讓畀佢，但係介意嘅係佢啲態度」。



港女指在港鐵被大媽以命令式口吻逼她讓座，雙方引發一場罵戰。（資料圖片）

有網民在社交平台Threads上發文，大呻坐港鐵時遭長者逼讓座的不快經驗。樓主指，當日收工坐港鐵回家時已經很累，於是找座位坐下，其後有大媽站在她面前，先是揮手示意要樓主讓座，然後以命令式口吻表示「喂，你起身呀」、「我係長者你唔係，同埋我好攰好想坐」。

樓主感到十分氣憤，不滿對方命令她讓座，大媽卻繼續「發炮」，「我年紀大過你就可以命令你啦，尊重長輩啊妹妹」。這下樓主怒火中燒堅持不讓，回答「唔起喎，你好冇禮貌同埋我都好攰」。此時剛好有乘客下車，大媽「眼睥睥」走了去坐，樓主亦大聲回嗆大媽「搭的士咪有位坐囉，而家啲阿嬸真係恃老賣老」。

港女認為大媽態度惡劣，堅持不讓座。（《金秘書為何那樣》劇照）

網民撐樓主：大媽態度好有問題

帖文引來網民熱議，有人認為大媽無品在先，「直頭唔使讓，唔使對呢種人客氣」、「記住係賤人變老，多過老人變賤嘅」、「喺呢啲人嘅世界，後生唔坐得」。

有人分享遇到同類經歷，「學生時代試過一次類似情況，對方先係有好聲好氣問嘅，然後我讓，到佢坐低咗之後就嚟料，大大聲咁講：唉，而家啲後生要出到聲先識讓坐嘅！」、「最正我見過有個人大大聲：聽唔明，我唔識中文」。有人認為是態度問題，「咁有需要問聲我ok嘅，但係唔係咁嘅態度囉，仲要話佢可以命令我，心諗咩思維嚟」。