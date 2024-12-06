誤把郊狼當成狗狗！4歲女童好奇靠近被撲咬　後腦勺被咬重傷送院

美國近日發生1宗野生動物襲擊人類事件，科羅拉多州1名4歲女童將出現在社區的郊狼當成可愛狗狗，靠近時突遭郊狼襲擊，後腦被抓及咬傷。萬幸的是同行大人及時營救，將郊狼嚇跑，然而女童傷勢頗重，需送院治療，所幸留院治療1晚後已可出院。當局暫時尚未得知郊狼進入社區範圍原因，但將會採取行動，捕獵傷人郊狼。



美國科羅拉多州1名4歲女童將出現在社區的郊狼當成可愛狗狗，靠近時突遭郊狼襲擊受傷。（示意圖，GettyImages）

美國科羅拉多公園和野生動物管理局（CPW，Colorado Parks and Wildlife）公布意外詳情，指事發於11月28日下午，美國科羅拉多泉市（Colorado Springs）紀念碑溪（Monument Creek）和25號州際公路以東某社區內，1名4歲女童遭郊狼襲擊後受傷送院。

女童誤把郊狼當狗狗

目擊者透露，當時女童和另1名孩子誤把闖入社區的郊狼當成是一般寵物狗，於是嘗試接近藏身於樹叢旁的郊狼。郊狼突然從樹叢衝出，撲向女童，抓咬其後腦勺，導致她傷勢嚴重，需留院1晚治療。

根據CPW於11月30發布的新聞稿，派克峰區（Pikes Peak）經理克羅寧（Tim Kroening）指，幸好女童的叔叔及時採取行動將郊狼嚇跑，女童才得以獲救，否則後果不堪設想。他又指，目前並不知道郊狼為何會出現在院子中，當局正積極追捕該隻郊狼。

當局呼籲民眾要處理好留在屋外的寵物食物及切勿餵食野生動物，以免狼、熊、山貓等動物在社區聚集。（David D'Angelo / unsplash）

當局將採取行動

不過，由於當局並無法鎖定涉事郊狼，因此會採取「清除」行動，捕獵在事發社區附近出沒的郊狼，以確保公眾安全。而被捕郊狼將被送往實驗室檢查，包括檢驗是否存在人類DNA，及進行狂犬病等疾病篩查。同時，當局呼籲民眾要保持警惕，與野生動物保持距離，避免接近牠們的棲息地；另要處理好留在屋外的寵物食物及切勿餵食野生動物，以免野生動物如狼、熊、山貓等在社區聚集。

（綜合）