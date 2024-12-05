港鐵隨地大便？屯馬綫車廂驚現深啡色狀物　同車乘客曝光嘔心真相

港鐵車廂驚見排泄物？有女網民日前搭乘港鐵，先是於車廂聞到異味，原本只是以為有人放屁，隨着有乘客相繼下車，她竟然於地板看見「有嚿X」，對於有人於車廂當眾「開大」，留下糞便感到詫異，遂於網上圖文並茂詢問，「到底係發生咗什麼事？」。



有網民上傳截圖，顯示有1名疑似和樓主同車的乘客表示，他於鑽石山站親眼目睹有女生在他面前「瀨X」，不過對方事後竟繼續和友人談天說笑，有人於是狠斥噁心，「X你，有圖」、「講還講，唔好貼相」。



有乘客搭乘屯馬綫列車，於車廂地板發現排泄物。（threads圖片）

屯馬綫車廂驚見「黃金」

該女乘客在threads發帖，指於12月2日約傍晚6時30分，搭乘港鐵屯馬綫一列車，到達顯徑站時突然聞到異味，「無端端聞到勁臭」。她最初以為有人放屁，未料幾分鐘後，其他乘客開始慢慢從右邊車廂行近，直至有人從大圍站下車後，她望向地板驚見「有嚿X」，對於車廂出現排泄物感到匪夷所思，故貼圖詢問「到底係發生咗什麼事？」。

車廂地面留有1件深啡色異物

從樓主上傳的照片可見，車廂中間近扶手位置，地板有1大件深啡色異物，疑似為糞便。雖然從相中目測，當時車廂人流未算多，但仍有其他乘客坐在附近，若然面對異味和視覺衝擊，難免令人覺得惡心。

同車乘客曝光嘔心真相

帖文惹來網民留言，有疑搭乘同車乘客表示，「鑽石山已經有（廁所）喇，黐線」。有人則截圖分享另一乘客在其他帖文留言，表示到達鑽石山站時，親眼目睹有女生在他面前「瀨X」。據該乘客形容，他和樓主一樣，最初以為對方放屁「好X臭」，之後卻在地上看到「有X」，驚訝不已稱，「企喺度都瀨到屎，最X堅係瀨完仲可以扮無嘢同個fd（friend）傾偈」。

有同車乘客稱親眼目睹有女生在他面前「瀨X」，對方之後裝沒事，並繼續和友人聊天說笑。（資料圖片）

有網民覺得事件離奇，「忍唔到？」、「點樣可以着住褲企喺度，屙到落地下」、「瀨X條友無着底褲？嚿X咁大同埋成到形」，並對隨地大便女乘客行為感到惡心，「有無即時同地鐵職員講」、「X你，有圖」、「講還講，唔好貼相」。

使厭惡性物體流入鐵路處所可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得使污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部份，違者可被罰款5,000元及監禁6個月。

（threads＠bonniesooo）