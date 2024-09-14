港鐵油塘站樓梯間驚見大坨糞便！目擊乘客：好X臭　網民：包容下

再有人在港鐵範圍內內就地大便！有乘客近日搭乘觀塘綫至油塘站時，於樓梯位置發現1坨啡黑色「異物」，其形態較稀爛，相信是有人隨地便溺的排泄物，而且發出濃烈異味，他上載照片崩潰慘呻：「好X臭呀！」



許多網民都批評隨地大便行為，「第一次感受到隔住個Mon都有臭味嘅感覺」、「油塘站大堂中間位置有洗手間㗎，都唔明咩人咁缺德」；惟有人按現場猜測，事件或者是長者或病患失禁，因而勸籲大家多體諒，「包容下啦，好人好者無人想屙X落地下」。



有乘客在油塘站閘內一樓梯位置，發現疑似糞便。（FB「全港店舖消息(開張執笠)關注組」圖片）

油塘站月台驚見大坨稀便

該乘客昨日（13日）在 facebook 群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」上載照片，他當時正搭乘港鐵觀塘綫列車至油塘站，並於前往轉乘至北角站的樓梯間驚見1坨「異物」，不禁崩潰喊道：「好X臭呀！」

從樓主上載的照片可見，油塘站閘內地面被遺留1大坨深啡黑色的物體，目測其形態頗稀爛，未知是否有人因肚屙不適，忍不住就地「大解放」，因而留下排泄物。

有網民批評隨地大便行為缺德，又指出「油塘站有廁所」。（示意圖／港鐵提供圖片）

網民批隨地大便行為缺德

帖文掀起網民討論，不少人譴責隨地大便行為，「任我行細佬，任我痾」、「香港地真係遍地黃金」、「第一次感受到隔住個Mon都有臭味嘅感覺」、「油塘站大堂中間位置有洗手間㗎，都唔明咩人咁缺德」、「頭先佐敦地鐵（閘內）扶手電梯都有（糞便）」、「辛苦清潔工」。有人留意到大便不成形，明顯是稀便，「嗰個人啲腸胃都好差喎」、「好濕熱喎」，又笑稱「牛嚟㗎，好X大篤喎」、「泥水工程嚟啫」。

不過有留言就勸籲大家體諒，「包容吓啦，好人好者無人想屙X落地下」、「可能係有啲老人家失禁！我係醫院嘅電梯都見過有X！而且咁稀爛，應該係肚瀉忍唔到」。惟有人隨即反駁，認為隨地大便只是個人敎育質素問題，「之前水貨客加遊客肆虐嘅時候，都唔會見到地下有X，佢哋都識得將啲X屙落個垃圾桶度…04年到宜家，10年過去點解仲退化咗？」。

使厭惡性物體流入鐵路處所可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得使污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，違者可被罰款5,000元及監禁6個月。

（facebook「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」）