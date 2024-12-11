50歲女狂肚痛以為冇事　原來卵巢癌轉移　醫生︰七成病人延誤治療

身體感到少許不適，隨時就是患癌先兆。台灣有肝膽腸胃科醫生分享病例指，1名50多歲女病人最初輕微腹瀉和肚痛求診，他認為是腸胃炎，病人服藥1周後仍覺得肚痛，但抽血和超音波檢查顯示正常。醫生發現女病人腹部有詭異「壓痛點」，於是進行電腦斷層掃描，證實女病人罹患卵巢癌，癌細胞更轉移至腹部位置，因而造成肚痛。



50多歲女病人最初輕微腹瀉和肚痛。（示意圖/gettyimages）

肝膽腸胃科醫師葉秉威在節目《醫師好辣》分享，該名50多歲女病人因輕微腹瀉和肚痛而求醫，初時以為是腸胃炎，女病人服藥1周後的確沒再腹瀉，但仍感到「肚子還是有點痛」。葉醫生開始認為未必是腸胃炎，再安排抽血和進行超音波檢查，但女病人自覺症狀好了8成，未如期回診，拖了2周才到醫院看報告。

女病人服藥後仍然感到肚痛。（示意圖/gettyimages）

葉醫生表示，雖然報告結果顯示身體完全正常，但女病人腹部出現詭異「壓痛點」，建議她接受進一步檢查。女病人多次拒絕，葉醫生苦口婆心勸說，最終在電腦斷層掃描下，發現女病人並非腸胃有問題，反而是「卵巢癌合併腹膜轉移」，肚痛是腫瘤造成的「轉移痛」。

葉醫生形容，腹部腫瘤一來較小，二來超音波檢查腹部一向並非太精準，所以未能第一時間發現。

肝膽腸胃科醫師葉秉威為女病人進行電腦斷層掃描下，發現女病人並非腸胃有問題，反而是「卵巢癌合併腹膜轉移」。（facebook專頁「胃腸專家 葉秉威醫師 」圖片）

婦產科醫師鄭丞傑補充指，卵巢癌初期症狀和腸胃病幾乎一樣，會出現下腹脹、輕微疼痛和消化不良等，令到卵巢癌患者太遲發現自己罹癌，幾乎7成以上都是第3期或第4期，所以存活率很低。但他強調，只要願意求醫接受檢查，大多可以及早發現和醫治，提升存活率。

（節目《醫師好辣》）