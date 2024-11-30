失眠｜網傳翻白眼可助眠　醫生竟證實有效　背後科學原理是什麼？

半夜突然醒來，卻再也無法入睡，相信許多人都曾經歷過這種困擾。對此，一名外國網紅在社群媒體分享一段影片，介紹了透過如「翻白眼」等眼球運動，可以讓人再度進入夢鄉。儘管聽起來比較像心理作用，但竟然獲得醫生的證實，表示這個方法在生理上確實有助於幫助入睡。



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據《每日郵報》報導，希瑟（Heather Gordon）在TikTok影片中表示：「首先要把眼睛閉起來，把目光移到下方、回歸中心，轉向左邊、回到中心，轉向右邊、回到中心，轉向上方、回到中心。接著，順時針與逆時針各轉一圈，最後盯著鼻樑，試圖做出鬥雞眼的動作。」希瑟強調，半夜醒來時：

「你要一直重複，直到再次入睡為止……我向你們保證，照做之後，不可能沒辦法再次入睡。」



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這部影片在TikTok上引起熱烈迴響，短短3天就已累積超過260萬次點閱，許多網友紛紛留言表示，自己親自嘗試後發現真的有效：

「我做了3個循環（才睡著），但你真的可以感覺到自己昏昏欲睡！」

「我邊看邊做，然後就睡著了。3小時之後醒來，影片還在循環撥放。」



甚至有女網友大讚，這招讓自己睡了：

「有史以來最長的一覺！」



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很多人可能認為這只是心理作用，但丹麥心臟病學家吉倫（Dr Willem Gielen）撰文指出，轉動眼球的動作與褪黑激素的分泌有關，而褪黑激素能夠調節睡眠及甦醒的生理時鐘。透過刻意翻白眼的動作，能夠觸發這個自然過程，促使身體展開睡眠周期。

另外，《每日郵報》指出，大量研究也顯示，睡眠裡的「快速動眼期」（REM）有助於觸發褪黑激素分泌，進一步證明睡眠激素與眼球運動之間的關聯性。

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