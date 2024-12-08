驚！泰巨型蟒蛇洪水中「掙扎」　疑吃1動物致腹脹　網民：好恐怖

泰國近日暴雨成災，發現有巨大蟒蛇在洪水中漂浮！當地網上近日瘋傳影片，有1條巨大蟒蛇於洪水中浮游，腹部異常腫脹，泰媒引述地方消息，指該巨蟒相信已被洪水淹死，身體逐漸發脹，但因頭部卡在水下，才令牠隨水漂浮像在游泳，又指牠疑曾生吞1隻狗才令腹部異常巨大。網民看影片後大呼「恐怖」，又懷疑牠是被水渠鐵欄卡住了頭部。



泰國當地網傳影片，有蟒蛇現身於洪水中。（《曼谷郵報》影片截圖）

有人目擊巨蟒頭被淹沒

綜合當地傳媒報道，影片拍攝於泰國北大年府Wang Pla Mo本田汽車展覽中心旁邊大水溝，有人目睹蟒蛇頭部被卡在水溝鐵欄。影片只拍到巨蟒的後半段身體，全片不見蛇頭，前段淹沒在洪水中，後段則隨洪水漂揚，而且腹部異常脹大。

有人指蟒蛇頭部被卡在水溝鐵欄，腹部隆起。（《曼谷郵報》影片截圖）

當地網民指，該巨蟒已被洪水淹死，身體逐漸發脹、腹部隆起，亦有指蟒蛇原本身軀不大，不過被水沖刷加上蟒蛇皮堅韌，承受灌水才變得巨大，更有指蟒蛇是吃了當地村民的鴨子才被打死，屍體逐漸膨脹漂浮到事發地區。不過，當地傳媒《曼谷郵報》就指牠生前疑曾「生吞」狗隻，腹部才會異常腫脹。

+ 1

影片引起網民熱議，有留言指畫面「恐怖」，暫時不敢前往當地，又認為「腹部腫脹好明顯是死了」、「是不是只被水溝卡住？」，、「水浸讓很多野生動物面對危險」。

（綜合）