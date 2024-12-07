恐怖！蟒蛇被困機器內　慘遭3度火燒活活烤死　疑滅蟲公司所為

蟒蛇被活活燒死！新加坡近日網傳影片，有2人用捕蛇工具捉住1條半身卡在機械內的蟒蛇，用火槍3度燒蛇虐殺，又用腳踩蛇頭，最後才將蟒蛇從機器中扯出。當地動保組織也在社交平台上傳該影片，指2人手段「極其殘忍」，當時蟒蛇被困，已無攻擊性，推斷是滅蟲公司員工所為，又指近年已調查過多宗涉及滅蟲公司不當處理爬行類動物個案。



蟒蛇被困機器內，被人用鉗夾出。（影片截圖）

蟒蛇困機器內 遭火燒再踩頭

新加坡網絡近日瘋傳影片，只見1條蟒蛇後半身被困在一台機器內，蛇身前段被人用鉗子夾住，另一人則用火槍朝蛇身噴火，均勻燒遍身體後又集中燒蛇頭，之後又燒向蛇尾，中間還噴了一些特殊噴霧，前後3度用猛火烤蛇，蟒蛇被燒得不再動彈。

蟒蛇被人用火槍狂燒。（影片截圖）

畫面一轉，蟒蛇前段被燒到倒地，有人用鉗夾住牠再踩頭，之後蟒蛇被人用鉗子從機器中扯出，最後放入膠箱，過程中牠仍有擺動。

動物組織指虐待動物 已向當局通報

新加坡關愛動物研究協會（ACRES）在facebook上傳該段影片，指事發於11月20日，協會接獲網民通報，有2人虐待蟒蛇兼拍片，具體事發地點不明。片中2人使用了易燃噴霧和火槍，該條網紋蟒（reticulated python）在捕獲過程中應已被活活燒死，2人行為屬虐待動物，已向國家公園局通報。

新加坡關愛動物研究協會指，2名疑犯身穿制服及使用專業捕蛇工具，疑為滅蟲公司人員。（影片截圖）

身穿制服持專業捕蛇工具 疑為滅蟲公司人員

協會聯合執行長布波（Anbarasi Boopal）對相關行為感震驚，形容2人手段「極其殘忍」，蟒蛇當時被困機床內根本無法動彈，沒有對任何人危險。由於2人身穿制服，配備專業捕蛇用具，協會懷疑他們是滅蟲公司人員，「無論水獺、狗、貓還是蛇，都會遭受痛苦。牠們都能感覺到疼痛」。

蟒蛇最終被扯出並放入膠箱。（影片截圖）

布波回應當地傳媒指，協會過去10年接獲85宗虐待爬行類動物舉報，主要是蛇，包括被人用殺蟲劑、農藥、火、熱水和棍棒虐打。滅蟲公司應比常人更具備處理野生動物經驗，但過去7年，協會調查過55宗公眾或滅蟲公司不當處理爬行類動物個案。

新加坡國家公園局確認已接到報案，正展開調查。據當地野生動物法令，捕捉野生動物應先得到局方認可，並取得書面同意。

（綜合）