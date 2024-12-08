奈良鹿撞人！長裙女慘叫倒地　起身仍想餵飼　大叔1招神救援獲讚

日本奈良鹿一向深愛當地民眾及遊客喜愛，但近日頻繁發生「吉祥物」傷人事件，引來外界關注。網上流傳1條影片，顯示1名長裙女生靠近奈良鹿時，1隻鹿突然用鹿角猛撞女生，令她登時大叫，由於撞擊力太過猛烈，女生當場倒地，隨後能自行起身。現場1名紅衣大叔急步走近，擋在女生與鹿之間，以免女生再被撞倒，其後女生懷疑仍想繼續餵鹿，即遭大叔阻止，眾人亦與鹿保持距離。現場仍有不知情的男童和成人繼續餵飼該隻撞人的鹿，但鹿沒有再傷人。



許多網民留言指情況危險，形容該隻鹿「好惡」、「希望長裙姐姐冇事」、「（女生）仲餵隻鹿」，但亦有人質疑未知事發經過，未能判斷奈良鹿傷人真正原因。不少人則留意到紅衣大叔的英勇表現，指他救人之餘仍能冷靜應對，激讚「大叔做得好」、「大叔好帥！」。



1隻奈良鹿在長裙女生面前低頭，擺出發動攻擊的姿勢。（YouTube影片截圖）

奈良鹿突然用角撞向女生，女生被撞到一邊慘叫、一邊倒地。（YouTube影片截圖）

長裙女生被奈良鹿撞至一邊慘叫、一邊倒地，紅衣大叔急步上前救援。（YouTube影片截圖）

長裙女生被奈良鹿撞至一邊慘叫、一邊倒地，紅衣大叔急步上前救援。（YouTube影片截圖）

奈良鹿突低頭用角攻擊女生

相關影片於2024年10月被上載至YouTube，長約1分鐘12秒，影片開首已見1隻奈良鹿在長裙女生面前低頭，擺出發動攻擊的姿勢，隨即突然用角撞人，女生被撞到一邊慘叫、一邊倒地，相信沒有大礙，可以自行起身。現場1名紅衣大叔立即急步上前，擋在鹿與女生之間，以免她再受攻擊。其間1名女童亦上前了解女生情況。而該隻撞人的奈良鹿試圖走近，女生懷疑仍想繼續餵飼，但立即遭大叔阻止，眾人隨即退後，與鹿保持較遠距離。

不知情的男童和成人繼續餵飼該隻曾撞人的奈良鹿，但鹿表現平靜，沒有再傷害其他人。（YouTube影片截圖）

現場另1名男童和1名男子疑不知發生鹿撞人事件，繼續上前餵飼該隻曾撞人的奈良鹿，而鹿表現平靜，沒有再傷害其他人。

影片引來大量網民討論，形容「進擊的奈良鹿」、「奈良啲鹿咁惡，唔明點解仲咁多人去睇，遲早搞出人命」、「仲餵佢？佢下次就以為撞完人就有嘢食」。不過，有更多網民認為影片沒有拍到事發前過程，質疑是否有人曾經挑釁奈良鹿，所以遭到攻擊。

（YouTube）