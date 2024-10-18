奈良鹿再爆傷人事件 內地女遭鹿角「撞掉一塊肉」急回國打破傷風
撰文：中天新聞網
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日本奈良鹿備受遊客喜愛，但若不了解野生動物的習性，隨意親近投餵牠們，可能會發生意外。
17日，一名內地女生在奈良餵鹿時慘遭鹿角頂傷，不得不忍痛返程回國就醫。
她在社群平台抖音分享影片，警告遊客不要接近帶鹿角的小鹿。
拍照時突被奈良鹿用尖銳鹿角撞擊「戳掉了我一塊肉」 點圖放大瀏覽（慎入）：
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米小姐在影片中自稱事發前她購買了鹿餅，本來是用來跟奈良鹿近距離拍照用的，牠們看到後會一直跟過來，追逐遊客並不停點頭：
不給（鹿餅）會一直跟著。
事發時，她距離小鹿僅半米左右，後者在她拍攝時突然起身撞她，由於這隻鹿一邊有鹿角非常尖銳，「戳掉了我一塊肉」。
米小姐隨後忍痛前往當地遊客中心，工作人員為她進行了簡單消毒，同時表示因肇事鹿為野生動物，無法賠償。
考慮在日本看病麻煩，米小姐只好趕車趕飛機回國就醫打破傷風。
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路過還「順道掌摑其他鹿隻」 點圖放大瀏覽：
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米女士表示，受傷後才得知小鹿撞人事件並非偶然，此前還有遊客差點被鹿角戳到眼睛，她提醒遊客在外遊玩一定要跟野生動物保持距離。
米小姐的這一遭遇經陸媒報導後，不少內地網友在新聞留言區分享類似經歷：
「奈良的鹿真的有點危險，投餵的時候有可能好多鹿聚集搶食，一定要注意安全。」
「我7月去的奈良還被公鹿咬了屁股。」
「還真是，我的腰也被頂傷了，不給鹿餅就頂你。」
「冬天的時候去的，追著我口袋啃，嚇得我一把扔掉了東西，躲得遠遠的。」
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