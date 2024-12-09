14歲鐵路迷YouTuber影火車！慘遭另一列車輾斃　事發一刻影片瘋傳

為拍攝火車而亡命冒險，結果他丟了性命！印尼1名14歲鐵路迷YouTuber為拍攝影片素材，與朋友闖入火車站路軌，嘗試近距離拍攝行駛的列車。不過，少年疑似過於專注於拍攝，完全沒有留意到所站路軌上正有另1列火車正高速駛近，結果遭當場輾斃，而朋友則躲過一劫。



該宗慘劇在今年2月發生，影片近日再於討論區流傳而惹來討論，網民都慨嘆「影片火爆了，人命沒了」，呼籲拍片者要注意安全。



印尼1名14歲少年為近距離拍攝行駛的列車而闖入路軌，結果被另1列駛近的火車當場輾斃。（示意圖，GettyImages）

綜合印尼媒體報道，事發於今年2月3日中午12時34分，1名14歲鐵路迷YouTuber和朋友前往東雅加達賈廷內加拉（Jatinegara）彭多克賈廷（Pondok Jati）火車站拍攝火車。少年與朋友悄悄闖進路軌拍攝，而少年沒有留意到路軌上有火車疾馳而來，結果慘被撞死，其朋友則及時從路軌上逃離，僥倖躲過一劫。

友人拍攝火車時，意外拍到14歲少年被撞一刻。（網上影片截圖）

疑專注拍攝未有留意火車正駛近

從網上流傳的影片可見，該名14歲男生和朋友在路軌上專心拍攝一旁路軌的火車，而該火車的駕駛員伸手出窗不斷揮手，向男生示意危險，男生卻未能理解其意思，也沒有留意到其所站的路軌正有1列火車急速駛至。雖然火車有鳴笛警告，但少年似乎未有察覺，下秒就被急速駛至的火車撞飛。

而同行朋友在拍攝完眼前火車後，把頭轉向查看朋友狀況，驚見火車正駛近，慌忙逃離鐵軌，其時拍下事發一刻，但卻未能改變悲劇。該名14歲男生被火車當場輾斃，遺體被送往驗屍後，已交還家屬辦理喪事。

（綜合）