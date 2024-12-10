的士拒載！車cam直擊司機2度拒載　2招耍走乘客再爆粗：X你老X！

的士拒載、揀客等問題常為人垢病，經常市民極度不滿。最近網上流傳1條經剪輯的「車cam」影片，錄到同1名的士男司機先後與2名女乘客的對答，上半部份中聽到司機先問女乘客「靚女，唔係出九龍個啲？」，女乘客表示想前往油麻地，司機立即表示自己是替工，不熟悉九龍車路況，提議對方改乘其他的士。待女乘客下車登上另1輛的士後，司機立即露出真面目，爆粗表示「九龍已經死罪」、「X你老X，千里迢迢嚟沙田，叫我出油麻地」。



緊接影片下半部份，另1名女乘客登車表示前往觀塘駿業街，同1名司機稱「架車死火，撻唔着」，示意對方可改乘後方的士，見到對方乘車離開後，司機立即表示「走咗，我咪撻（咗）囉」，繼而成功開啟引擎。



影片引來許多網民討論，怒斥司機用蠱惑招「揀客」、「咁樣踢下踢下就搵到錢㗎啦？」、「唔熟？個牌點攞返嚟？」、「拒載新招之語言藝術」。



女乘客登上涉事的士，男司機知道對方前往油麻地，立即多次聲稱「唔熟，替工」，反建議女乘客改乘其他的士。（網上影片截圖）

聲稱替工拒載女乘客往油麻地

該條的士司機揀客的「車cam」影片在網上流傳，長約2分鐘20秒，鏡頭對着前面車頭方向，所以沒有拍到車廂內的司機和乘客容貌，但能聽到司機與乘客的對話，而影片分為2段，憑聲音相信是同1名的士男司機。

影片上半部份中，涉事的士在的士站排在第2位，因已經有人登上排頭位的士，所以有女乘客登上涉事的士，男司機即問「靚女，唔係出九龍個啲？」，女乘客稱是，而且表明前往油麻地，司機多次聲稱「唔熟，替工」，反過來建議對方改乘其他的士。

待女乘客下車登上另1輛的士後，男司機露出真面目，自言自語爆粗表示「上啦，上啦，化到咁X行，仲唔係出九龍？油麻地添呀」，甚至表示「九龍已經死罪」、「X你老X，千里迢迢嚟沙田，叫我出油麻地」。

另1名女乘客上車表示，前往觀塘駿業街南洋廣場，司機隨後稱「架車死火，撻唔着」，提議她改乘後方的士。（網上影片截圖）

扮引擎死火拒載

影片下半部份中，該名司機轉到其他的士站等客，其間另1名女乘客上車，表示前往觀塘駿業街南洋廣場，司機表示知道位置，但隨後稱「架車死火，撻唔着」，然後聽到無法開動引擎的聲響。女乘客當場「吓」一聲，男司機提議她改乘後方的士，見到對方乘車離開後，司機自言自語表示「走咗，我咪撻（咗）囉」，繼而成功開動引擎。

女乘客乘車離開後，司機自言自語表示「走咗，我咪撻（咗）囉」，繼而成功開動引擎。（網上影片截圖）

大量網民留言批片中司機行為，「死火，呢個真係高招」、「乜X都唔去，揸乜的士呀」，亦有人質疑「點解條車cam片會流出到？」，有網民猜測不排除有人以為自己高招，向其他人炫耀而令影片流出。

翻查資料，相關影片早於2023年9月流出，近日再度被炒熱，再度令人關注的士服務態度。