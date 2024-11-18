開門的士路上行駛！影片瘋傳見證好危險　網民質疑涉危駕籲舉報

汽車行駛時車門理應關上，以確保乘客安全。惟有港男日前於夜晚搭乘的士時，其座位旁車門於行駛時一直未有關上，他便主動提醒司機，但對方不斷按關門掣仍未能成功，卻又不願停車，故拍片分享到網上，有網民形容刺激體驗如坐「篤篤車」，「人哋開蓬跑車…你坐開門跑車」、「正喎，的士收費，但機動遊戲體驗」、「沿途望出車外，是命喪的感慨」。



不過有人直斥如此行車極危險，一旦發生意外後果不堪設想，質疑的士司機此舉屬危險駕駛，「代表咗呢個司機唔會望後鏡、側鏡，安全意識好差」，同時建議樓主舉報對方。



有港男日前於晚上搭乘的士，司機未有關門繼續於馬路上行駛。（threads影片截圖）

的士「開住車門」行駛

該港男在threads帳號發帖，指自從他考獲車牌，開始自己駕駛後，甚少搭乘的士，「跟住一搭的士就咁刺激，車門都唔使閂」」。從其上傳影片可見，當時正值晚上時份，他坐於的士後座，而的士正於馬路上行駛，惟後座左邊車門未有關上，目測沿途車速雖未算很快，但仍對行車安全構成重大威脅。

網民笑指：香港都有得搭篤篤車

有網民調侃樓主刺激的的士體驗，「香港都有得搭篤篤車（東南亞地區流行的機動人力車，常被視為的士）」、「開門車有Feel過開篷車」、「人哋開篷跑車…你坐開門跑車」、「正喎，的士收費，但機動遊戲體驗」、「玩的就是心跳」、「點解大家都係跟咪錶，你嗰架好玩咁多」、「沿途望出車外，是命喪的感慨」。

提醒未關門 司機仍續行駛

不過有人質疑樓主為了拍片，罔顧自身安全，「如果你真係跌咗出去，唔只你受重傷，司機都要負責任！所以你第一時間唔係應該叫司機閂門咩？仲拍片」。樓主回覆指，的士司機本來未有發現車門並未關上，是他主動提醒對方，「如果我無同佢講，佢真係諗住咁樣車到我返屋企」，但即時他出言提醒亦無用，「叫咗佢幾次，佢淨係喺度撳掣唔停車，所以先拍條片出嚟」。

司機涉嫌危險駕駛？

有留言隨即批評司機涉嫌危險駕駛，「有啲真係懵X嚟，一上車就篤油，睇都唔X睇閂咗門未」、「即係代表咗呢個司機唔會望後鏡、側鏡，安全意識好差」、「影司機名，報1823」。其後有網民指出或未必和司機駕駛態度有關，「我記憶中豐田個自動門有限速度，但我唔記得咗幾多，好似20（時速20公里）？佢起步車速太快，一啖油就過咗20，之後佢㩒極閂門掣都會無反應，佢要收返慢架車，再㩒佢先會有反應閂門」。

根據運輸署網頁列明，新訂的「危險駕駛」條文，如合格和謹慎的司機會認為有鑑於某輛汽車當時的狀況，駕駛該汽車顯然是危險的，則駕駛該汽車的人須視作危險駕駛。而運輸署提醒，駕駛有問題的汽車可引致交通意外，因此開車前，司機需檢查車門是否已經關妥。

（threads＠yr_voice_）