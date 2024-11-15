網紅夫妻Ryu和Yuma婚變翻版？人夫捱告反控妻子先出軌　結局曝光

網紅夫妻檔Ryu和Yuma近日鬧出婚變，甚至被爆出疑似雙雙出軌。台灣亦發生夫妻出軌事件，1名男子被前妻指控尚未完成離婚手續就有婚外情，不但和小三拍攝親暱影像，甚至寫上「一輩子黏着你」示愛，女方索償100萬新台幣（約25.5萬港元），案件一審審理，男方被判賠償20萬新台幣（約5.11萬港元）。



但男方不服裁決，因而提出上訴，反控是女方先外遇，當時他們已經分居即將離婚。案件經二審後，法官裁定男方「出軌」時尚未離婚，不能因為女方有外遇，他就可以有樣學樣，判處男方理應賠償，但金額降至10萬新台幣（約2.55萬港元），案件確定，沒有上訴空間。



男方本身被判賠償20萬新台幣（約5.11萬港元），經二審後，賠償金額降至10萬新台幣（約2.55萬港元）。（示意圖/gettyimages）

fb建專屬相簿上傳小三照片

判決書指出，女方指控前夫不忠，不但在facebook建立專屬相簿，上傳他和小三的親暱合照和影片，甚至寫下「刺了你的英文名字和生日，一輩子黏着你」、「很愛你」、「心心相印」、「永遠在一起，2個月快樂」等文字，擺明公然示愛，行為侵害其配偶身份法益，索償100萬新台幣（約25.5萬港元），一審獲判賠償20萬新台幣（約5.11萬港元）。

百萬網紅夫妻檔Ryu（右）和Yuma（左）近日鬧出婚變，甚至被爆出疑似雙雙出軌。（ig@yumaa0412）

男方反指前妻出軌在先

男方不滿判決，因而提出上訴。台中高分院進行二審，他在庭上表示，妻子自2020年10月至2021年3月和1名男子交往，成為情侶關係，夫妻因而分居，感情早已破裂，2022年2月，他才和另1名女子展開交往，直到離婚，為期1個多月。

法官認為雖然男方指控前妻先外遇，他才和另1名女子交往，但始終當時尚未離婚，仍有共同維護婚姻生活圓滿的義務，不能因為女方曾有逾矩行為，他就認定可以擅自解除相關義務，改判他賠償10萬新台幣（約2.55萬港元），全案確定。

（綜合）