筲箕灣太安樓男廁照瘋傳！廁格無門極殘舊　網民︰全世界最臭廁所

許多人都避忌使用公廁，皆因恐怕環境殘舊骯髒，只好「戒急用忍」。網上流傳多張西灣河太安樓男廁的照片，殘舊程度可能超出了部份人的想像，只見廁所設施甩色，地板和牆身發霉，尿槽生鏽，其中1個廁格離奇放有卡板，整體感覺殘舊和污穢不堪，照片上載者更形容「全世界最臭的廁所，太安樓」。



廁所設施顯得殘舊掉色，地板和牆身發霉。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

其中1個廁格離奇放有卡板，而且廁格沒有門。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

其中1個廁格離奇放有卡板，而且廁格沒有門。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

尿槽生鏽，沒有任何遮擋。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

尿槽無遮擋、廁格無廁門

樓主在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上載4張相關照片，形容「全世界最臭的廁所，太安樓」，只見男廁內裝修殘舊，牆身有批盪掉落，牆壁及地磚都有很多污迹。如廁設他如尿槽多處生鏽，而且沒有任何遮擋；廁格則沒有廁門。

用家護航：唔算臭

有網民認同這個廁所十分嚇人，更稱適合拍攝恐怖電影，「呢度拍《恐懼鬥室》一流」。不過亦有人持相反意見，「最多話佢殘啫，最臭一定唔係啦！」、「寧願過對面文娛中心」、「經過門口根本唔會入去」，有「用家」更為此廁所護航，表示「今日先去完唔算臭，廁格無屎，反而西灣河街市地下果個就唔掂」、「講真，其實好多茶樓仔個廁所，都係咁污糟邋遢」，更有人舉出其他「臭名遠播」的廁所，認為太安樓商場廁所不算誇張。

電影《恐懼鬥室》第1集在廁所拍攝，有網民認為太安樓廁所適合拍攝《恐懼鬥室》。（《恐懼鬥室》電影劇照）

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）