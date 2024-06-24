台灣公廁驚見「半裸美女陪上廁所」　無數人去「朝聖」變旅遊景點

YouTuber「普通女子孫女」最近在彰化中學生的引導下，挖掘出不少鮮為人知的景點。



其中就包含位於忠權社區北極宮公廁內的壁畫，上面竟然被畫上爆乳妹，也讓這個景點一夕之間爆紅，當地里長也笑說：「廁所就是要清涼。」

YouTuber「普通女子孫女」最近在彰化中學生的引導下，挖掘出不少鮮為人知的景點。（YouTube@普通女子 孫女）

YouTuber「普通女子孫女」最近在彰化中學生的引導下，挖掘出不少鮮為人知的景點。（YouTube@普通女子 孫女）

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孫女最近在YouTube頻道PO出影片，在2名中學生的導覽下爽玩彰化，跑了13個景點，其中一個就是位於忠權社區北極宮的公廁。

起初她走往廁所時，還覺得裡面應該不會有特別的東西，結果一走到門口，映入眼簾的就是吸睛的壁畫。

影片中可見，公廁前這堵牆上，有6位不同穿著、不同長相的女子，且其中1位女子的穿著明顯清涼，只拿著一塊布料包著自己的身體，還大露北半球。

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如此清涼的畫面不禁令她好奇：「這個小孩（看到）真的有在ok嗎？」

隨著這部影片的爆紅，最近確實多了不少人來朝聖這位爆乳妹，甚至與她拍照。

《自由時報》報導，忠權里長林連發透露，原本那面牆是一排的小便斗及馬桶，後來居民覺得不妥，才畫上彩繪圖，並直呼：「廁所就是要清涼。」

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