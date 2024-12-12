霸位！東鐵女乘客霸佔2座位　內地女遊客看不過眼：不讓座還罵人

霸位還反過來罵人？有內地女生在小紅書發帖，稱日前來港旅遊，在乘坐港鐵東鐵線時，遇到1名操不流利廣東話的女乘客不但霸佔了2個座位，還對想坐該空座的大叔乘客惡語相向，甚至不允許別人站在她前面，呼呼喝喝地叫人「滾開」。



不少網民狠批女乘客霸佔座位行為「自私」、「沒素質」，並認為應即時制止她。



有內地女生在小紅書發帖，稱日前來港旅遊乘坐港鐵東鐵線時，遇到1名戴黑色面罩的女乘客霸位還喝罵想坐的乘客。（「哇咔哇咔誒誒」小紅書）

該女生在小紅書以「香港地鐵女生霸兩個位，別人要坐還罵人」為題發帖，表示日前從內地來港旅遊，其間乘坐港鐵東鐵線時，發現1名女乘客霸了2個座位。當1名中年男乘客詢問可否坐下時，不但遭到女子拒絕，還被喝罵，「別人要坐，她說有人，不讓坐；別人站在她前面她也不讓站，還叫男的滾開」。

樓主看不過眼，拍下照片。從照片可見，該名戴上黑色面罩的女子坐在坐椅上，空出右手邊相鄰的座位，而1名中年男乘客就握扶手站在座位前方。

樓主指女乘客「不像本地人」

樓主透露，該名女乘客操不流利廣東話，「女生白話不流利，不像本地人」，且態度惡劣，「我和旁邊的乘客都看呆」。她又指大叔乘客算是斯文，要是發生在其他地方，可能已因座位爭執起來。

有網民覺得不管是本地人還是遊客，都應該明白霸佔公共交通工具的座位是不文明行為。（資料圖片）

網民鬧爆女乘客「自私」

帖文引起網民熱議，不少網民認為霸佔座位本就不可取，而女乘客還喝罵其他乘客，故網民都留言狠批她「自私」、「沒素質」。亦有網民覺得不管是本地人還是遊客，都應該明白霸佔公共交通工具座位是不文明行為，如遇到有人做出相關行為就該當場糾正，「馬上頂回去」、「罵她啊」。

樓主回應網民留言時就表示，她雖是內地人，但卻看不慣女乘客的行為，並希望「不要因為香港某些地方態度不好，就對香港惡意太大了好嘛」。

（小紅書）