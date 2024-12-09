港鐵內地女逼長者讓座予小孩：小心我動手！　阿婆霸氣1招KO獲讚

港鐵讓座爭議時有發生，但今次竟然是叫長者讓座！本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵車廂內有坐在關愛座的內地女要求1名老婦讓座予小孩，結果觸發罵戰，其間老婦批評「點解畀你坐啊？使唔使你哋霸晒先輪到香港人坐啊？識唔識咩叫香港人優先啊？小孩大晒啊？」，內地女則厲眼反嗆「妳神經病！閉嘴！」，更恐嚇「再廢話小心我動你手」。爭吵期間，有乘客勸止，現場傳來小孩哭聲，而影片最後車廂稍稍回復平靜，2人停口未再爭執。



影片引來網民熱議，不少人讚老婦「鬧得好」，「叫個呀婆讓位？」、「講得有道理」、「無權要人讓位畀你個小朋友坐」、「真惡，仲話要打人，灰衫阿姐鬧得好！」，又批評該內地女「教壞細路」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵車廂內有坐在關愛座的內地女要求1名老婦讓座予小孩，結果觸發罵戰。（影片截圖）

內地女要求長者讓座予小孩爆罵戰

這段約1分鐘影片近日於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」流傳，指1名內地女要求老婦讓座予其同行小朋友，引起老婦不滿變成罵戰。

影片見到，穿紅衣的內地女抱着1名女孩坐在近扶手位置，厲着眼向坐在旁邊穿灰衣老婦表示「少廢話啊妳」，老婦不滿指「嗌我行開畀佢（內地女同行小朋友）坐喎，點解畀你坐啊？」。

穿紅衣的內地女，與坐在旁邊的灰衣老婦爭執。（影片截圖）

內地女批評「就是妳太吵！」，老婦即指「使唔使你哋霸晒先輪到香港人坐啊？識唔識咩叫香港人優先啊？」。（影片截圖）

內地女示意其同行小朋友要坐，揶揄老婦「妳媽怎麼教妳啊？」。（影片截圖）

內地女反嗆「就是妳太吵！」，老婦即指「使唔使你哋霸晒先輪到香港人坐啊？識唔識咩叫香港人優先啊？」。內地女示意其同行小朋友要坐，揶揄老婦「妳媽怎麼教妳啊？」，老婦反駁「小孩大晒啊？我哋唔係人啊？你哋先係人啊？返返上去啦，你咁大晒！我就係唔抵得你咁我先坐低」。

內地女叫老婦閉嘴：再廢話小心我動你手！

畫面一轉，內地女用食指着老婦的頭說「妳神經病！妳神經病！聽到沒有！少廢話！」。這時有乘客勸止「不要吵了」，老婦表示「死嚟香港惡？搞錯咗啊，你唔好以為你大晒」，內地女頓時發難警告「妳再廢話小心我動你手！妳聽到沒有！」。老婦反嗆「點啊？」，內地女重複「臭嘴！妳閉嘴！」。

內地女發難警告老婦「妳再廢話小心我動你手！妳聽到沒有！」。（影片截圖）

老婦反嗆「點啊？」，內地女重複「臭嘴！妳閉嘴！」。（影片截圖）

2人爭吵激烈，內地女同行小朋友一直大聲哭泣。影片最後列車駛到車站，車廂稍稍回復平靜，2人未有再爭吵。

影片最後列車駛到車站，車廂稍稍回復平靜，2人未有再爭吵。（影片截圖）

網民讚老婦「鬧得好」

網民看過影片議論紛紛，不少人讚老婦「鬧得好」，「叫個阿婆讓位？」、「呢個紅衫內地女真惡，仲話要打人。灰衫阿姐鬧得好！」、「灰色衫姐姐有道理」。

也有大批網民批評內地女行為，「點解佢（內地女）自己唔起身要1位老人讓位？」、「借小孩名義，自己坐低」、「雖然我覺得不是香港人優先，但個紅衣女人無權要人讓位畀你個小朋友坐」、「又想霸位，個小朋友喊嘈晒又唔落車，乜家教嚟」、「讓畀小朋友？佢自己就坐低但叫人哋讓佢小朋友坐都好搞笑下」、「其實隔籬都有少少位坐埋落去都冇問題，要位婆婆起身畀佢坐就有啲過分，禮貌少少坐埋一齊都可以嘛！」、「教壞細路」。

翻查資料，這段影片早於2016年已流傳，至近日有網民轉載「翻炒」，再惹熱議。