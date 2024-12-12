公屋可疑男逐個單位手機影門底　被質疑「踩線」　網民估真相係咁

公屋出現怪男逐個單位影門底？近日有長沙灣街坊上傳影片，拍到有男子在區內某公共屋邨的走廊，低頭用手機逐一拍下每個單位門口，街坊指他形跡可疑「每間屋影鐵閘下面」、「佢其實係做緊咩呢」。有網民懷疑該男子在「踩線」或是「似跌咗嘢，想搵」，不過，許多人推測他其實是走入屋邨派傳單，再拍下照片證明完成工作，「我都估係幫私煙派傳單，影相證明有派先出糧」。



長沙灣有公屋走廊出現1名男子用手機拍下每個單位鐵閘門底。（影片截圖）

男子於屋邨走廊拍下門底

樓主在Facebook「長沙灣街坊」群組發帖，上傳1段26秒閉路電視影片，片中男子佩戴眼鏡、穿深色長袖衫褲，於12月1日晚上約7時45分在長沙灣某屋邨走廊中，用手機拍下該層每個單位的鐵閘門底，拍完就轉身離開。她好奇該男子目的，「請問有冇人知道佢其實係做緊咩呢？」，又提到他只拍攝每個單位鐵閘底部，感覺可疑。

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男子確認拍完所有單位閘底後離開。（影片截圖）

男子行徑令樓主思疑其意圖，有網民即表示「賊…過嚟踩線」，但也有留言指「似搵嘢多」、「似跌咗嘢」。

不過，許多網民則認為該男子是走入公屋邨派傳單，「跌咗嘢想搵嘢個動作唔會係咁，佢喺每家閘下影相應該係記錄低有冇私煙單張啫」、「年輕人似在工作中，應該睇下有無電子煙單張攝入鐵閘內」、「我都估係幫私煙派傳單，影相證明有派先出糧」。網民提醒如有疑慮應通知保安，「直接打電話問大廈管理處，因為如果係幫大廈做嘢、檢查嘢嘅話，大廈管理、保安應該會清楚」。

（Facebook「長沙灣街坊」）