中秋節屋邨告示咁寫　網民笑：准放孔明燈禁煲蠟？　中文排列出事

正值中秋佳節，本港早已立法禁止市民煲蠟，以免玩火自焚或引起火災。有網民上載圖片表示，在粉嶺華明邨見到1則中文直寫告示，違反由右至左的中文傳統寫法，因此由「嚴禁煲蠟及燃放孔明燈」變成「燃放孔明燈嚴禁煲蠟及」，強調「中文直寫都是從上至下及從右至左」，認為「屋邨管理處嘅中文水平會咁差」。



不過，許多網民卻認為問題不大，質疑拍照者「雞蛋裡挑骨頭」、「明就算啦，唔好咁執着」、「其實佢寫全繁體字，仲要無錯別字，已經好叻啦！」；不過亦有人力撐拍照者，「呢個題目都唔錯，原來好多人都唔知中文直寫同橫寫個次序係唔同」。



拍攝者認為直寫中文字左至右寫法不符合正規，其觀點引來網民熱議。（facebook專頁「北區靠北」圖片）

拍照者嘲管理處中文水準差

facebook專頁「北區靠北」轉載1張圖片，可見是1則中文直寫告示，如果由左至右理解，就是「嚴禁煲蠟及燃放孔明燈」，但按照正規中文直寫右至左順序，則會變成「燃放孔明燈嚴禁煲蠟及」，變相可以不可以煲蠟，但可燃放孔明燈。

拍攝者指出，告示擺放於粉嶺華明邨，強調中文直寫一直都是從上至下及從右至左，「𠵱家屋邨管理處竟然搞錯成從左至右，仲要擺出嚟示眾！點解屋邨管理處嘅中文水平會咁差？」。

相傳孔明燈由三國時期諸葛亮的發明，圖為林峯飾演的諸葛亮。（《回到三國》電視截圖）

帖文引來大量網民熱議，有人認為「其實無咩問題，又無錯別字，小題大做」、「我覺得係你睇唔明喎」、「以前用毛筆添，其實明白就得」，有人則笑稱「即係可以放孔明燈」。有網民則支持拍照者，「傳統上，中文係寫右至左寫」、「家陣啲人都唔會知以前報紙係由右至左直寫」、「睇得明嘅，只係唔同佢計，咁個格式事實係錯，而家啲中國語文水平事實係每況愈下」。

法例禁煲蠟：可判罰款及入獄

政府於2003年立法禁止巿民煲蠟，根據遊樂場地規例，任何人在康文署轄下遊樂場地，包括公園、泳灘和燒烤場地等，將蠟燃燒或溶化；或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，以導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產受損，均屬違法，最高可被罰款2,000港元及入獄14天。另外，康文署場地留下的蠟跡可視同亂拋垃圾，定額罰款1,500元。

（facebook專頁「北區靠北」）