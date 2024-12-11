港鐵頭等查逃票！大叔霸氣交罰款　2仙氣女職員成焦點：抵畀啦！

【港鐵／東鐵／頭等艙／罰款】乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，必須以八達通等支付工具另外拍卡，否則可被罰款。本港網絡瘋傳1張相片，有男乘客乘搭港鐵東鐵線頭等車廂但沒有付款，遇上2職港鐵女職員查票「斷正」，被即場罰款1,000元。



而男子以信用卡支付罰款時，仍擺出「霸氣坐姿」，引來網民熱議，「仲要坐到咁X寸」、「坐得好舒服喎，先生，抵畀（罰款）啦」。不過亦有大批網民「錯重點」，大讚查票的2名港鐵女職員「有仙氣」，笑言「抵畀（罰款）啦！」。



乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，必須以八達通等支付工具另外拍卡，否則可被罰款。（資料圖片）

東鐵頭等艙男乘客無付款斷正

本港網絡多個群組近日流傳1張相片，指往金鐘方向港鐵東鐵線頭等車廂內，有1名男乘客因沒有支付車資，被2名港鐵女職員即場罰款1,000元。

相片見到，該男乘客坐在座位上邊翹腳，邊以信用卡向2名港鐵女職員繳交罰款，神情看似相當鎮定。

該男乘客坐在座位上邊翹腳，邊以信用卡向2名港鐵女職員繳交罰款。（網上圖片）

男乘客霸氣坐姿惹議

網民看過相片議論紛紛，「詐傻扮懵入去啦」、「幾十歲人都唔怕醜」、「唔畀錢又要坐頭等」、「上晒網，幾肉酸」、「仲要坐到咁X寸」、「坐得好舒服喎，先生，抵畀（罰款）啦」、「一律建議每班車都查」。

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。（資料圖片）

港鐵女職員相貌成焦點

也有不少網民錯重點，關注2名港鐵女職員相貌，大讚「有仙氣」、「好靚女」、「咁靚，抵畀（罰款）啦」。

不少網民錯重點，關注2名港鐵女職員相貌。（網上圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。