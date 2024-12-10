公屋贏家│等8年半派海景單位　仲有驚喜贈品　揭上手住戶驚人身份

【公屋／輪候】真正「公屋贏家」？有公屋申請者於網上發相發文表示，輪候公屋8年半，首派即獲發面向海景的東區「心水靚樓」單位，「連阿仔都好滿意通屋走」，於是即時接受「畢業」，又祝福其他人安居樂業。



帖文引來網民熱議，紛紛恭喜樓主成功上樓，「人生勝利組，一派可以咁完美」、「又大又近地鐵又海景」、「好過中獎」。而除了「無敵海景」及「交通方便」，更幸運的是，這單位並非「清水樓」，還有1樣「贈品」讓樓主足以節省數以數元計裝修費用，同時揭開上手住戶「驚人」身份。



樓主首派筲箕灣愛東邨1間450呎5人單位，即時接受「畢業」。（Facebook群組「公屋討論區」）

輪候8年半獲派無敵海景單位

該申請者於Facebook群組「公屋討論區」發相發文，指輪候公屋8年半，首派獲筲箕灣愛東邨1間450呎5人單位，即時接受「畢業」，「等咗8年半，終於畢業了。首派即要，連阿仔都好滿意通屋走」。

樓主笑言「阿仔都好滿意通屋走」。（Facebook群組「公屋討論區」）

從樓主上載單位照片見到，可透過窗戶看到景觀開揚無阻隔的「無敵海景」，有獨立廁所和廚房，間隔闊落，自然光線充足。而單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，似乎毋須大裝修已可入住。

照片見到，可透過窗戶看到景觀開揚無阻隔的「無敵海景」，有獨立廁所和廚房，間隔闊落，自然光線充足。（Facebook群組「公屋討論區」）

單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚。（Facebook群組「公屋討論區」）

單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚。（Facebook群組「公屋討論區」）

單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主又祝福其他未上樓的人早日獲派「心水靚樓」，已上樓的人則安居樂業。

網民：人生勝利組

網民看後紛紛恭喜樓主獲派心水單位，「恭喜恭喜，你真幸運，不需大裝修」、「超正，海景」、「好過中獎」、「又大又近地鐵又海景」、「淨係呢個景，在私樓來講，最小要畀多50萬！」、「靚到不得了」、「人生勝利組，一派可以咁完美」。

公屋「贈品」超驚喜

也有不少網民關注今次「贈品」 ── 已鋪設好的地磚，估計樓主至少可節省5位數字裝修費用，大讚「幸運」，「恭喜晒，好大地方，好正海景。地磚已經鋪設好咗，裝修起碼慳4萬」、「免費地磚」、「可以慳返1筆，正」。

網民紛紛恭喜樓主獲派心水單位。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主揭上手業主背景

亦有網民關注上手住戶為何會遷出這「高質」單位，「恭喜樓主！反而想知，呢啲咁正單位，上手點解會搬出？」。樓主回應指，上手住戶是「富戶」要繳交雙倍租金，故抽中居屋後搬走；至於地磚，樓主引述房屋署指「如果上手keep得靚仔，基於環保吾會拆」。

網民聞言再次恭賀，「咁風水一定好好！祝你都住到家肥屋潤」、「我上手都係抽居屋搬走，所以入住後，樣樣都順風順水，非常感恩，原來真係有『沾染旺氣』㗎」。